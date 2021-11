Sentieri Musicali a Portogruaro con l'arpista Nicoletta Sanzin

Dopo la partenza di fine ottobre a Monfalcone e la tappa di Prata di Pordenone, sabato 13 novembre nuovo appuntamento con la rassegna Sentieri Musicali, organizzata dalla Rete Cosmus, realtà che unisce le migliori scuole di musica del Friuli Venezia Giulia e del Veneto orientale con l’obiettivo di valorizzare le risorse del territorio, enfatizzando il valore educativo della musica. Per il terzo evento del calendario si sconfina in Veneto e precisamente a Portogruaro, nella prestigiosa venue del Palazzo Municipale, sabato con inizio alle 20.45. Filo conduttore della serata, che vedrà come al solito tre proposte musicali, saranno la musica antica e l’arpa.



L’apertura della serata vedrà protagonista il duo di arpe formato da Iris Fioretti e Cecilia Amélie Toffoli, della Clara Schumann musica e cultura ASP. Queste giovani musiciste presenteranno al pubblico un programma con musiche di J. S. Bach, D. Scarlatti, G. F. Haendel, P. D. Paradisi. La seconda esibizione vedrà poi impegnato il Quartetto Barocco S. Cecilia della Fondazione Musicale Santa Cecilia di Portogruaro, che ospita la serata. Il quartetto è formato da Martina Zaccarin (soprano), Sara Bandiziol (clavicembalo), Gianni Cuzzolin (tiorba), Alessandra Vianello (chitarra barocca). La grande chiusura della serata spetterà all’arpista triestina Nicoletta Sanzin, musicista di livello internazionale, che eseguirà un programma con musiche di G. B. Pescetti.



Prossimo appuntamento della rassegna, realizzata grazie al contributo della Regione Friuli Venezia Giulia e in collaborazione con MUSICAINRETE, sarà sabato 20 novembre all’ex Convento di San Francesco di Pordenone. I concerti di Sentieri Musicali sono a ingresso libero ma con prenotazione consigliata, scrivendo a info@comus.eu. Tutte le informazioni e il programma completo su www.cosmus.eu .