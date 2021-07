Senza spina, ma connessi: l'unplugged acustico degli Wifi Cabel

Unplugged con o senza elettricità. La corrente musicale, per usare un gioco di parole, di chi sosteneva lo stile unplugged o acustico all'inizio divise i fan. Alcuni lo consideravano un modo nuovo e originale per interpretare vecchie canzoni. Altri pensavano che addolcisse la musica.



Il nuovo appuntamento di More Than Jazz, la rassegna musicale organizzata da SimulArte per l'estate udinese, metterà comunque tutti d'accordo con il concerto degli WiFi CaBel in programma giovedì 29 luglio alle 21.30 come sempre in piazza Libertà a Udine.



Un Unplugged, quello proposto nel prossimo appuntamento, carico di elettricità in entrambi i sensi del termine e che dà il nome al progetto della formazione composta da Pol Belardi al basso, Federico Casagrande alla chitarra, Claudio Filippini al piano e alle tastiere e Paul Wiltgen alla batteria. Tutti musicisti con una produzione discografica personale, ma felici di fondere le proprie identità in un contesto corale.



Il progetto, prodotto dalla Cam Jazz di Roma, racchiude dieci composizioni originali organizzate in modo essenziale, la cui paternità è da attribuire a tutti e quattro i componenti del gruppo. Frutto di una registrazione impeccabile, il loro sound è sofisticato, ma caldo e del tutto privo di quei fronzoli in superficie che spesso affliggono questo tipo di progetti. Ha dunque l’immediatezza e l’aspetto di un’esecuzione in acustica, pur contemplando amplificatori ed effetti che mirano a espandere e intensificare le qualità sonore.



Lo spettacolo, come tutti quelli proposti da More Than Jazz, è a ingresso gratuito, ma con prenotazione obbligatoria sul sito www.morethanjazz.it, via telefono al numero 0432 1482124 dal lunedì al sabato dalle 16 alle 19 o via email all'indirizzo biglietteria@simularte.it.