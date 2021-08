Senza una parola, nuovo singolo per I Cinque Uomini sulla Cassa del Morto

Senza una parola è il nuovo singolo della formazione friulana Cinque Uomini sulla Cassa del Morto.



La band proveniente da Cividale del Friuli ha dedicato gli ultimi mesi a consolidare una modalità di lavoro in studio in sinergia sempre più solida con il produttore e sound engineer Francesco Blasig. Nel suo Eastland Recording Studio di Cormons, il brano ha preso forma con un approccio allo stesso tempo libero, ma preciso e attento al dettaglio, come mai sperimentato prima dai musicisti coinvolti. La fruttuosa collaborazione continuerà in vista di un album che raccolga il ricco materiale prodotto nell’ultimo anno.



“Questa produzione segna un punto di svolta nel nostro modo di lavorare: abbiamo capito che alla libertà artistica può associarsi altrettanta precisione tecnica e che le due cose possono non solo andare parallelamente, ma rilanciarsi l’un l’altra” afferma il batterista Alberto Marinig.



“Senza una parola è il desiderio di esserci per chi ci sta vicino, anche senza dire nulla. Un invito a ritrovarsi in un momento in cui sempre di più tendiamo ad affrontare i nostri mostri in solitudine, cercando 'la pace in mezzo al mare'. Ognuno combatte le proprie battaglie interiori ma è importante sapere e sentire che non siamo soli, e che nell'altro possiamo trovare se non la soluzione ai nostri problemi, almeno la forza per riuscire a risolverli.” conclude il cantante Francesco ImbriacoIl brano è stato quindi prodotto e mixato dal sound engineer Francesco Blasig, mentre il mastering è a cura di Ricky Carioti e del suo One Eyed Jack Mastering Studio.La copertina e le grafiche per la promozione sul web sono state realizzate dal designer Isacco Toniutti, già autore di numerose e notevoli pubblicazioni grafiche su territorio regionale e nazionale.Il brano è disponibile sulle principali piattaforme di streaming.