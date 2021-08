Serata con i Beatles a Monfalcone

La musica e le storie sulle più note canzoni dei Beatles saranno al centro della serata musicale di sabato 28 agosto, in piazzetta Unità d’Italia, alle 21.00, promossa dal Comune di Monfalcone nell’ambito dello Sbaracco e organizzata dalla CAMArteMusica di Monfalcone.



Sul palco saliranno “The Lords&Friends”, ovvero Gabriele Medeot, il direttore della CAMArteMusica al pianoforte, la cantante Laura Panetta e il batterista Andrea d’Ostuni. Con il trio di musicisti anche ospiti di riguardo, la cantante Cristina Del Negro, Angelica Minetto alle tastiere, Giovanni Bertossi alla chitarra. Una bella rappresentanza degli insegnanti della CAM che per l’occasione daranno vita a una speciale serata sulla fondamentale musica dei Beatles.



“La formazione originale” - racconta il direttore Medeot - “ha portato questo show in molte città Italiane, e ha suonato a Monfalcone l’ultima volta un pio di anni fa, ci è sembrata una bella opportunità, in vista del nuovo anno scolastico alle porte, quella di ritornare sul palco della nostra città con le canzoni che preferiamo, soprattutto in compagnia dei nostri amici e colleghi insegnanti della CamArteMusica”.



Domenica 29 agosto, alle ore 20.45, è invece in programma alla Rocca il Concerto Musicale della Banda Civica Città di Monfalcone, in occasione del Settantesimo anniversario della Banda. Il Comune di Monfalcone metterà a disposizione il Servizio Roccabus gratuito (necessario il Green Pass). Gran parte del concerto proporrà musiche italiane e sarà una carrellata tra vari protagonisti: "Gianni Morandi in concerto"; "Buongiorno ITALIA" con la musica di Toto Cutugno; "Supernomadi" con vari pezzi del noto gruppo; "Omaggio a Dalla"; "De André for band” e altro, lasciando come sempre spazio per qualche marcia tradizionale e qualche ballabile.Il concerto alla Rocca è il primo momento musicale che, dopo l'interruzione dell'attività derivante dalla pandemia, vuole ricordare il 70° della fondazione della Banda, nata nel 1951 con il nome di Banda “Oratorio San Michele”, per volere di don Pino de Luisa, con l’intento di aggregare, sotto l’egida della musica, bambini, ragazzi e adulti. Negli anni a seguire il numero di interessati al progetto sono aumentati e ben presto la banda è diventata un punto di riferimento per gli eventi folkloristici della città.La Banda Civica di Monfalcone è un’associazione di promozione sociale, senza scopo di lucro, formata in prevalenza da musicisti non professionisti. Il suo intento è quello di promuovere la musica bandistica, diffondere la cultura musicale e preservare le tradizioni musicali del territorio.Raggiri e truffe, ogni giorno sentiamo parlare di nuovi stratagemmi per ingannare i malcapitati cittadini. Motivo per il quale il Comando di Polizia Locale di Monfalcone, nell’ambito del progetto “Città Sicura” e in collaborazione con l’IRSS, ha deciso di portare sul palco alcuni di questi spiacevoli e fastidiosi episodi che saranno oggetto di un divertente spettacolo che, con il sorriso, cercherà in modo originale di mettere in guardia la popolazione.“Tr…Uffa!!! “andrà in scena lunedì 30 agosto a partire dalle ore 20.45 sul palco allestito in piazzetta Unità a Monfalcone, con ingresso libero (necessario il Green Pass).Lo spettacolo, alla sua prima rappresentazione, vedrà impegnato l’affermato duo comico “Trigeminus” i cui personaggi, alle prese con una serie di sfortunate avventure, con qualche aiutino, cercheranno di avere la meglio sugli astuti malviventi.