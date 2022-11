Serata di cortometraggi sloveni al Kinemax di Gorizia

Giovedì 1 dicembre alle 20.30 al Kinemax di Gorizia si prospetta la serata cinematografica dedicata ai cortometraggi proposta dal Kinoatelje, dove si presenteranno vari autori con le loro fresche produzioni slovene.

L’evento, realizzato in collaborazione con il Centro cinematografico sloveno e il Palazzo del Cinema, andrà a concludere il ciclo autunnale rivolto alla presentazione del cinema sloveno a Gorizia.

In quest’occasione il pubblico avrà modo di assistere a sei corti con sottotitoli in italiano, opere di giovani autori ma anche di registi pluripremiati. Molti di loro presenzieranno alla serata con le loro troupe cinematografiche per presentare dal vivo i film in programma.

La rassegna prevede il film Tu mi vedi? del regista Jan Cvitkovič, il corto Dietro l’angolo del regista triestino Martin Turk, Horizon opera del regista Fabris Šulin e del ballerino Michel Rynia di Nova Gorica, Kurent di Miha Reja, studente dell’Accademia delle Belle Arti dell’Università di Nova Gorica, che è stato premiato dal pubblico come miglior corto all'edizione di quest’anno dei Primi Voli, svoltosi nell'ambito del festival cinematografico transfrontaliero Omaggio a una visione, il corto X1-Eschaton di Juš Premrov che all’edizione di quest’anno del Festival del cinema sloveno ha ricevuto il premio per i meriti speciali, e infine, il corto d’animazione Alma, una donna indomabile del duo Huiqin Wang e Andrej Kamnik. I film porteranno il pubblico attraverso mondi e storie diverse che non ci lasceranno di certo indifferenti.