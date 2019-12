Serata evento al Teatrone con Cristofoli e Takahashi

Un pianoforte, una tromba, due grandi musicisti e il pubblico stretto attorno a loro sul palco. Sarà un'esperienza insolita e unica quella proposta da SimulArte in collaborazione con il Teatro Nuovo Giovanni da Udine per martedì 10 dicembre alle 20.45, quando nel più grande teatro cittadino, direttamente dal Giappone, approderanno il trombettista friulano Ottaviano Cristofoli e la pianista giapponese Doremi Takahashi per un concerto unico e irripetibile appositamente proposto per il pubblico udinese.



“Azzurra – The Italian Recital”, questo il titolo della serata, sarà l'occasione per ascoltare dal vivo Cristofoli, da anni ormai in residenza artistica a Tokyo dove suona come prima tromba alla prestigiosa Japan Philharmonic Orchestra. A lui, il più importante e diffuso mensile di musica italiano, Amadeus, ha dedicato il mese scorso due pagine di intervista e ha pubblicato online in esclusiva per l'Italia il suo ultimo lavoro, “Azzurra”, registrato e prodotto dalla Nippon Acoustic Records di Tokyo.



«L'idea di questo progetto – spiega Cristofoli – è nata una sera di settembre, quando stavo cenando con un buon sostenitore della mia orchestra e alcuni amici. Fu allora che l'atmosfera gioiosa per questa iniziativa iniziò. Il repertorio contiene alcune delle più famose fantasie per cornetta del cornettista francese, Jean Baptist Arban, seguite da una fantasia slava molto popolare tra gli studenti in Giappone. L'aria, “Azzurra” di Yasuhide Ito – prosegue – è un bellissimo regalo che mi ricorda i bei tempi che ho trascorso con il compositore nella mia città natale, Udine, durante la prima del concerto di tromba del 2018. Ho registrato questo brano mentre pensavo ai tanti amici che ho in Friuli».



Il programma della serata prevede musiche di George Gershwin, Alexander Arotunian, Vincenzo Bellini, Giuseppe Verdi, Iasuhide Ito, Domenico Scarlatti. «Il programma con Doremi Takahashi – continua il musicista – è stato accuratamente pianificato e provato mantenendo uno spirito felice e leggero, così da trasmettere, spero, uno sguardo di gioia a tutto il pubblico».



L'evento al Nuovo, i cui biglietti possono essere acquistati sul circuito VivaTicket oltre che direttamente alla biglietteria del teatro, sarà anche l'occasione per poter acquistare il cd di Cristofoli, dato che, come anticipato, fino ad ora è possibile farlo solo scaricandolo dal sito della rivista “Amadeus” che ha l'esclusiva per l'Italia.