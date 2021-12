Serata finale per il Monfalcone Talent Show

Serata finale della quarta edizione del “Monfalcone Talent Show”, un evento a scopo benefico organizzato in collaborazione con l’Associazione “Solidarietà è Vita ODV” per l’acquisto di apparecchiature mediche per l’emergenza pediatrica da destinare al Pronto Soccorso dell’ospedale di Monfalcone.



Musica e solidarietà. Sono questi gli ingredienti della serata finale del "Monfalcone Talent Show", il concorso canoro che, giunto alla quarta edizione, ha l’obiettivo di scoprire nuovi talenti musicali del territorio.

I 12 aspiranti musicisti che stanno affrontando un percorso di academy al Centro Giovani Innovation Young si esibiranno mercoledì 22 dicembre alle ore 20.30 al Teatro comunale di Monfalcone, per presentare al pubblico i loro brani inediti preparati insieme ai coach professionisti della “World Music School” Maxino, Elisa Bombacigno, Denis Canciani e Aljosa Gergolet.





Si esibiranno inoltre i giovani vincitori delle passate edizioni del contest e l’ospite speciale Leo Gassman, vincitore di Sanremo 2020 nella categoria “Nuove Proposte”.Grazie alla collaborazione con l'Associazione "Solidarietà è Vita ODV", nel corso della serata verrano raccolti fondi per l'acquisto di apparecchiature mediche da destinare alla Pediatria del Pronto Soccorso di Monfalcone.La cantante Silvia Mezzanotte durante l'academy ha tenuto una masterclass di canto con i partecipanti.In giuria si evidenzia la presenza di Mary Tondato, dell'etichetta discografica MT Music, che promuoverà il singolo prodotto da Cristian Rigano (Tastierista di Jovanotti, Tiziano Ferro, Gianna Nannini etc), anche lui in giuria, assieme al noto DJ e produttore Zippo.Il premio è: la produzione di un brano da parte di Cristian, la promozione che farà Mary, un set fotografico professionale di Valeria D'Alberto e l'iscrizione al contest "Je so pazzo".L'ingresso è libero ma è necessaria la prenotazione da effettuarsi presso la biglietteria del Teatro comunale dal lunedì al sabato dalle 17.00 alle 19.00 o telefonando, negli stessi orari, al numero 0481/494664.É già possibile contribuire effettuando offerte libere nei negozi monfalconesi che espongono la locandina dell'evento oppure versando un contributo sul cc intestato a:Associazione Solidarietà è Vita ODV con sede a Monfalcone viale San Marco nr. 9Banca BCC DI STARANZANO-VILLESSEIBAN IT06T0887764660000000345796causale “Progetto Pronto Soccorso Monfalcone”