Serata grunge all'AstroClub

Sabato 1 febbraio le sonorità saranno quelle vicine al grunge e al rock alternativo, caratterizzato da chitarre sofferenti e sezioni ritmiche imponenti. La serata prevede i live di tre realtà molto interessanti del panorama friulano.

Si inizia con Sicko. Proveniente dalla terra dove piove per sempre, SICKO è un combo d’impatto che mischia suoni sporchi e ruvidi a melodie ammiccanti e testi diretti come un pugno in faccia. La matrice stoner e grunge è evidente nei groove martellanti e nei riff storti e sordidi che la band tuttavia sa coniugare sia con un certo gusto per la melodia west coast sia con tele sonore oniriche dal sapore post-rock e trip hop. Non v’è nostalgia nella schietta attitudine 90ies dei SICKO, bensì voglia di reinterpretare le proprie radici post grunge alla luce di quanto da quella decade è scaturito, seguendo sempre una personale ricerca sonora e compositiva.

La serata procede con La Methamorfosi. Il primo lavoro ufficiale arriva nel 2019: le 11 tracce inedite di “GUAI” parlano di sogni, di realtà, di contaminazioni, di delusioni e di speranze, di cose che ci avvicinano e di cose che ci dividono, di vita malata o meglio di gente malata, di errori e di strade smarrite ma con una grande voglia di riscatto, per non dimenticare come questo mondo potrebbe essere migliore, dipende da noi crederci e fare il massimo per cambiarlo.

Base ritmica rocciosa, chitarre feroci e taglienti, voce malata e avvolgente, il sound della band spazia da contaminazioni Grunge e Doom, Alternative Rock, psichedelia e anche Metal, senza rinunciare a momenti più intimi e riflessivi, con attenta cura alle sonorità e soprattutto al testo in italiano con il preciso scopo di trasmettere sensazioni chiare e sincere.

A chiudere arrivano i Volvodrivers. Attivi dal 2004 sono dei veterani della scena Alternative Rock friulana. Con l'omonimo primo album del 2014, il secondo "Cui Prodest?” del 2017 e la nutrita esperienza live, il power trio monfalconese mescola suoni nervosi e sonici a ritmiche granitiche, tematiche concettuali e finali a sorpresa.

Apertura porte ore 22.00 e tessera Federitalia obbligatoria.