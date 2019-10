Serata tutta al femminile con Forma Free Music Impulse 10

A 'FORMA Free Music Impulse' arrivano Jessica Ekomane, Nkisi e Moor Mother. Sarà dunque un evento tutto al femminile quello in programma il 26 ottobre, dalle 21, all’Auditorium Zanon di Udine (l’unico a pagamento, 10 euro). Ma chi sono le artiste che animeranno l’appuntamento clou della decima edizione del festival? Jessica Ekomane è musicista elettronica e sound artist di origine francese, trapiantata a Berlino. Le sue performance sono basate sulla quadrifonia e caratterizzate dal loro effetto fisico sul pubblico attraverso l’interazione di psicoacustica e l’interscambio tra rumore e melodia. Niksi, di origine congolese, è cresciuta in Belgio, e propone un misto di musica techno e “interpolazioni elettroniche dei poliritmi percussivi congolesi”. Moor Mother è una creazione di Camae Ayewa: artista, attivista, performer proveniente dalla scena underground di Philadelphia. Il suo lavoro è profondamente influenzato dalla fantascienza distopica, dalle teorie dell’afrofuturismo e dall’immaginario di un America post-cataclismica del futuro prossimo. I suoi spettacoli sono trainati dall’impulso di infrangere fisicamente le barriere tra artista e pubblico, una condizione che nella sua trasposizione musicale si riflette in un ibrido sonoro tra hardcore, rap, industrial, noise e pulsioni afrocentriche.



NUOVA TAPPA PER IL GRAN FINALE

– Il gran finale di 'FORMA Free Music Impulse' – festival dedicato all’incontro delle arti visive con la musica elettronica, il cinema e le nuove tecnologie, che anche quest’anno sta portando in regione i più interessanti e ricercati progetti della scena mondiale, trasformando il Fvg in un punto di riferimento all'interno del panorama internazionale dell’elettronica - è in programma a Staranzano il 2 novembre, alle 21. Al Dobialab (via Vittorio Veneto, 32) sarà la volta di Cannibal Se/lecter, Warrego Valles, Dj Marfox.