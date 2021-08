Serate Musicali a Villa Codelli, 'Donne, donne, eterni dei'

Non poteva mancare in questa XXXI edizione delle Serate Musicali a Villa Codelli di Mossa (GO) il tradizionale appuntamento con l’operetta. E sarà proprio la “piccola lirica” a chiudere la rassegna, domenica 29 agosto, con “Donne, donne, eterni dei”, un concerto realizzato in collaborazione con l’Associazione Internazionale dell’Operetta FVG che avrà per protagonisti Andrea Binetti, Maria Giovanna Michelini, Ilaria Zanetti e il pianista Corrado Gulin.



In programma brani celebri e divertenti, ispirati alla figura femminile, tratti dalle operette più amate dal pubblico. Dalle arie di ispirazione ungherese, che caratterizzano capolavori come “La Principessa della csardas”, “La Contessa Mariza” di Emmerich Kálmán (1882-1953), “La Vedova allegra” e “Giuditta” di Franz Lehár (1870-1948), si passerà a brani da operette del repertorio italiano, quali “La Duchessa del Bal Tabarin” di Leon Bard, pseudonimo di Carlo Lombardo (1869-1959), a “Scugnizza” di Mario Pasquale Costa (1858-1933) e “Il Paese dei Campanelli” di Carlo Lombardo e Virgilio Ranzato (1882-1937). Completeranno il programma musiche del repertorio francese, come “Orfeo all’inferno” e “I Racconti di Hoffmann” di Jacques Offenbach (1819-1880) con il gran finale della Serata, oltre che della rassegna, riservato alla tradizione viennese de “Il Pipistrello” di Johann Strauss (1825-1899).



Andrea Binetti debutta giovanissimo nella compagnia di Sandro Massimini, accanto a Gino Bramieri, Marcello Mastroianni e Paola Borboni, diretto da Pietro Garinei. Viene poi applaudito all’Arena di Verona, alla Fenice di Venezia, all’Opéra di Parigi, oltre che al Verdi di Trieste, città in cui è protagonista in diverse produzioni del Festival Internazionale dell’Operetta. Premiato quale “Erede dell’arte di Sandro Massimini”, ha cantato in Mondovisione per due papi, Giovanni Paolo II e Benedetto XVI. Ha partecipato a numerosi film (tra cui “La Traviata” e “Rigoletto” con la direzione musicale di Zubin Metha) e a popolari trasmissioni televisive. Ha cura la regia di diversi allestimenti di operetta al Teatro San Babila di Milano e per altre istituzioni. Collabora regolarmente con il Teatro Verdi di Trieste nella realizzazione di varie produzioni.Maria Giovanna Michelini, dopo essersi distinta in numerose competizioni internazionali, debutta al Verdi di Trieste, sotto la direzione di Daniel Oren. Artista versatile, interpreta il ruolo di soprano in numerose operette oltre che in svariate produzioni operistiche, in un repertorio che spazia da Haydn a Puccini. Ha al suo attivo molte registrazioni per varie emittenti radiotelevisive, sia del repertorio tradizionale sia di musica contemporanea. Ha collaborato con direttori d’orchestra quali Bisanti, Bressan, Eschwe, Kuhn, Prêtre, Rovaris, Severini e Magiera.Ilaria Zanetti, specialista nel repertorio mozartiano e buffo, ha riscosso notevoli successi sia nel repertorio barocco che in quello moderno, oltre a essere stata protagonista di numerosi Gala Internazionali dell’Operetta. Si è affermata in molti concorsi ottenendo il Primo premio al concorso Rome Festival e il Primo premio al Concorso Internazionale Seghizzi. Ha lavorato accanto a Giuseppe Pambieri e Daniela Mazzucato in “To be or not to be”, prodotto dal Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia per la regia di Antonio Calenda. Ha inciso diversi CD.Corrado Gulin, pianista di grande esperienza internazionale, può vantare una brillante carriera pianistica in Italia e all’estero e collaborazioni con vari enti quali La Fenice di Venezia, il Teatro Comunale “G. Verdi” di Trieste e l’Associazione Internazionale dell’Operetta. Ha registrato numerosi CD per importanti etichette e ottenuto prestigiosi riconoscimenti, anche in concorsi di composizione. In occasione delle Celebrazioni Lisztiane, il Ministero della Cultura Ungherese gli ha conferito la Medaglia Liszt.Il concerto – a ingresso gratuito con offerta libera – inizierà alle 21.I posti sono prenotabile tramite www.facebook.com/Villa.Codelli o www.eventbrite.it.L’accesso avverrà in ottemperanza alla vigente normativa anti Covid-19.La XXXI edizione delle Serate Musicali a Villa Codelli, dedicata alla memoria del m° Alfredo Marcosig, è stata realizzata sotto la direzione artistica del m° Romolo Gessi dall’Azienda Codelli e dal Comune di Mossa con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Hanno collaborato: Associazione Aurora Ensemble, Mitteleuropa Institute, Conservatorio Tartini di Trieste, Comune di Tarvisio, Associazione Internazionale dell’Operetta FVG, Associazione Culturale Tavola Sferica, Associazione Culturale ArsNova FVG, Verein Freunde des Ensembles Pro Musica Salzburg, Associazione Culturale La Casa de Kamna, Orchestra Cantelli, Cooperativa Sociale Ritmea, Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia e Pecar Piano Center.