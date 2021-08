Serate Musicali a Villa Codelli a Mossa

Venerdì 20 agosto con un “Omaggio a Mozart e Haydn” si aprirà la XXXI edizione delle Serate Musicali a Villa Codelli, realizzata dall’Azienda Codelli e dal Comune di Mossa con il sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Protagonisti della serata saranno Chanelle Bednarczyk, una delle più affermate violiniste della sua generazione, e l’Orchestra Pro Musica Salzburg, diretta da Wilfried Tachezi.



“Il pianoforte trascendentale” è invece la proposta di sabato 21. Di scena Daniel Rivera, considerato uno dei maggiori pianisti della scena internazionale. In programma musiche di Franz Liszt, di cui si vuole celebrare la ricorrenza del 210° dalla nascita.



Domenica 22, invece, Glauco Bertagnin, uno dei più insigni violinisti italiani, e l’Orchestra da camera del Friuli Venezia Giulia, diretta da Romolo Gessi, saranno impegnati in un programma che, con il titolo di “Metamorfosi dantesche e diaboliche tentazioni”, celebrando il 700° dalla scomparsa di Dante Alighieri e il 100° dalla nascita di Astor Piazzolla, offrirà al pubblico una prima esecuzione assoluta di Paolo Pessina (che sarà presente al concerto), nonché composizioni di Giuseppe Tartini, Lowell Mason e Piazzolla.



Il quarto concerto della XXXI edizione delle Serate Musicali a Villa Codelli, dal titolo “Il pianoforte appassionato”, si terrà sabato 28 agosto. Il pianista Andrea Virtuoso, primo premio assoluto in musica da camera al Concorso Diapason d’Oro 2019, eseguirà brani di Ludwig van Beethoven e Robert Schumann.E non poteva mancare uno degli appuntamenti tradizionali della rassegna: quello con la “piccola lirica”. Sarà infatti l’operetta a chiudere la manifestazione. “Donne, donne, eterni dei” è il titolo della Serata che, realizzata in collaborazione con l’Associazione Internazionale dell’Operetta, vedrà tornare a Mossa Andrea Binetti, Maria Giovanna Michelini, Ilaria Zanetti e il pianista Corrado Gulin, già molto applauditi nelle precedenti edizioni. In programma celebri arie di Emmerich Kálmán, Leon Bard, Franz Lehár, Mario Pasquale Costa, Carlo Lombardo, Virgilio Ranzato, Jacques Offenbach e Johann Strauss.I concerti- a ingresso gratuito con offerta libera – inizieranno alle ore 21. L’accesso avverrà nel rispetto della normativa anti Covid 19.La direzione artistica delle Serate Musicali, a Villa Codelli, dedicate come di consueto alla memoria del m° Alfredo Marcosig, è affidata a Romolo Gessi.La rassegna è stata realizzata in collaborazione con: Associazione Musicale Aurora Ensemble, Mitteleuropa Institute, Conservatorio Tartini di Trieste, Comune di Tarvisio, Associazione Internazionale dell’Operetta FVG, Associazione Culturale Tavola Sferica, Associazione Culturale ArsNova FVG, Verein Freunde des Ensembles Pro Musica Salzburg, Associazione Culturale La Casa de Kamna, Orchestra Cantelli, Cooperativa Sociale Ritmea, Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia e Pecar Piano Center.