Serate Musicali a Villa Codelli con Da Venezia ad Aquileia

Con Da Venezia ad Aquileia si chiuderà domenica 30 agosto anche questa XXX edizione delle Serate Musicali a Villa Codelli a Mossa (GO).

Il congedo dall’ affezionatissimo pubblico è affidato all’oboista Francesco Quaranta, uno dei più prestigiosi solisti italiani, e all’Orchestra da camera del Friuli Venezia Giulia, diretta da Romolo Gessi.



La storia attraverso la musica è il tema di questa Serata, che vuole ricordare il 600° anniversario della fine del Patriarcato di Aquileia e l’inizio della dominazione veneziana in Friuli. Il programma si aprirà con il Concerto in re minore per archi e basso continuo RV 127 di Antonio Vivaldi (1678-1741), cui seguiranno il Concerto in re minore per oboe, archi e basso continuo op. 9 n.2 di Tomaso Albinoni (1671-1751), l’Andante cantabile per archi e basso continuo di Giuseppe Tartini (di cui il concerto vuole ricordare il 250° dalla scomparsa), il Concerto in do minore per oboe, archi e basso continuo di Benedetto Marcello (1686-1739) e la Sinfonia in Do maggiore n. 3 di František Benda (1709-1786). Impreziosirà il concerto la prima esecuzione assoluta di Tre discanti aquileiesi con cui si festeggeranno i settant’anni dell’autore, Daniele Zanettovich.



Romolo Gessi, ha studiato direzione d’orchestra con i maestri Kukuskin, Musin, Renzetti e Kalmar, perfezionandosi a San Pietroburgo, Milano, Pescara e Vienna. È principale direttore ospite dell’Orchestra Regionale Filarmonia Veneta, dell’Orchestra Pro Musica Salzburg e direttore musicale dell’Orchestra da camera del Friuli Venezia Giulia. Vincitore in 14 concorsi nazionali e internazionali, tra cui il Concorso Austro-Ungarico di Vienna e Pécs, ha diretto opere liriche e concerti sinfonici in Europa e in America, con orchestre e solisti di grande livello internazionale. Per Italia Uno ha diretto l’Orchestra Cantelli negli spettacoli Ice Christmas Gala 2009, Capodanno on Ice nel 2012 e nel 2013, trasmessi in oltre 20 nazioni. Docente al Conservatorio di Trieste e titolare del Corso di direzione d’orchestra all’European Conducting Academy, al laboratorio lirico OperAverona e ai Berliner Meisterkurse, è professore ospite all’Accademia di Vienna, all’Accademia Musicale di Norvegia, al Conservatoire Royal de Mons e all’International Young Artists Project.Francesco Quaranta ha studiato al Conservatorio di Milano con Sergio Crozzoli e si è perfezionato con Hansjörg Schellenberger, Maurice Bourgue, Günther Passin e Omar Zoboli. Dal suo esordio nel 1986 a oggi ha eseguito quasi tutto il repertorio solistico, anche sotto la direzione del grande Leonard Bernstein. Più di una decina sono i concorsi che ha vinto. Si è esibito nelle sale più prestigiose e come primo oboe collabora con l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, l’ Orchestra Nazionale della RAI, il Teatro Carlo Felice di Genova, l’Orchestra della Svizzera Italiana, I Solisti Veneti, il Teatro Regio e la Filarmonica di Torino, l’Arena di Verona e l’Orchestra Toscanini di Parma. Ha registrato per numerose emittenti radiotelevisive nazionali e internazionali e inciso per prestigiose etichette discografiche.L’Orchestra da camera del Friuli Venezia Giulia è sostenuta dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e collabora con varie istituzioni culturali, quale il Teatro Stabile di Prosa del FVG con cui ha realizzato i Concerti di fine d’anno e numerose importanti produzioni teatrali. Ha collaborato con prestigiosi solisti e direttori ospiti, allestendo manifestazioni musicali di rilievo per le celebrazioni di molti musicisti, da Monteverdi a Ellington.La XXX edizione delle Serate Musicali a Villa Codelli, dedicata alla memoria del m° Alfredo Marcosig, è stata organizzata dall’Azienda Codelli e dal Comune di Mossa con il sostegno della Regine Autonoma Friuli Venezia Giulia e la collaborazione di: Associazione Musicale Aurora Ensemble, Associazione Internazionale dell’ Operetta FVG, Circolo Culturale Jacques Maritain, Associazione Culturale Tavola Sferica, Verein Freunde des Ensembles Pro Musica Salzburg, Istituto Mitteleuropeo di Storia e Cultura, Associazione Culturale m° Rodolfo Lipizer-Onlus, Società Cooperativa Ritmea, Associazione Culturale La casa de Kamna, Orchestra Cantelli, Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia e Pecar Piano Center.L’ingresso è gratuito con offerta libera previa prenotazione tramite www.facebook.com/Villa.Codelli o http://www.eventbrite.it/o/serate-musicali-a-villa-codelli-30852462979, oppure all’ingresso, mediante rilascio dei dati per la tracciabilità sanitaria.