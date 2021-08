Serate Musicali a Villa Codelli, omaggio a Mozart e Haydn

Venerdì 20 agosto, con inizio alle 21, si terrà il primo dei cinque concerti della XXXI edizione delle Serate Musicali a Villa Codelli a Mossa (GO).

La violinista Chanelle Bednarczyk e l’Orchestra Pro Musica Salzburg, diretta da Wilfried Tachezi, eseguiranno un programma dedicato ai grandi autori del periodo classico, con il “Divertimento in Re maggiore KV 136” di Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) in apertura, seguito dal brillante “Concerto in Do maggiore per violino e orchestra Hob VIIa: 1” di Joseph Haydn (1732-1809) e la suggestiva “Sinfonia in Re maggiore n.6 Hob I:6 Il Mattino”, ancora di Haydn, in chiusura di serata.

Wilfried Tachezi ha studiato violoncello con Richard Krotschak, si è perfezionato con Pablo Casals e si è esibito in tutto il mondo con prestigiose formazioni. Docente di violoncello al Mozarteum di Salisburgo, ha diretto numerose formazioni di livello internazionale. Già direttore artistico del Festival di Gmunden, ha al suo attivo numerose incisioni discografiche. È direttore artistico e musicale dell’Orchestra Pro Musica Salzburg sin dalla sua fondazione.

Considerata una delle più affermate violiniste della sua generazione, Chanelle Bednarczyk, ha studiato con Jozef Iwanowicz, Zachar Bron, Ivry Gitlis, Maxim Vengerov, Sergeij Kravchenko, Pavel Vernikov, Vadim Gluzman e Edward Zienkowski. Primo premio in importanti concorsi internazionali di violino, suona regolarmente come solista in prestigiose orchestre.

L’Orchestra Pro Musica Salzburg è stata fondata nel 1998. Tutti i suoi componenti hanno studiato al Mozarteum o ne sono docenti. Grazie agli straordinari successi ottenuti sin dall’inizio della sua attività, è stata invitata ad esibirsi presso alcune delle più importanti istituzioni musicali europee ad ha collaborato con illustri solisti. Il suo vasto repertorio spazia dalle opere del periodo classico alla musica contemporanea. Ha ottenuto importanti riconoscimenti internazionali per le sue numerose incisioni discografiche.

Il concerto, realizzato in collaborazione con Verein Freunde des Ensembles Pro Musica Salzburg, è a ingresso gratuito con offerta libera. È possibile prenotare i posti tramite www.facebook.com/Villa.Codelli o www.eventbrite.it. L’accesso sarà consentito come da vigenti normative anti Covid 19.

La XXXI edizione delle Serate Musicali a Villa Codelli – dedicata come sempre alla memoria del m° Alfredo Marcosig – è stata realizzata sotto la direzione artistica del m° Romolo Gessi dall’Azienda Codelli e dal Comune di Mossa con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Hanno collaborato: Associazione Musicale Aurora Ensemble, Mitteleuropa Institute, Conservatorio Tartini di Trieste, Comune di Tarvisio, Associazione Internazionale dell’Operetta FVG, Associazione Culturale Tavola Sferica, Associazione Culturale ArsNova FVG, Verein Freunde des Ensembles Pro Musica Salzburg, Associazione Culturale La Casa de Kamna, Orchestra Cantelli, Cooperativa Sociale Ritmea, Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia e Pecar Piano Center.

“Il pianoforte trascendentale” è la proposta del secondo concerto che si terrà sabato 21 e che vuole celebrare i 210 anni dalla nascita di Franz Liszt. Brani del grande musicista ungherese verranno eseguiti dal pianista Daniel Rivera.

Venerdì 20 agosto, con inizio alle 21, si terrà il primo dei cinque concerti della XXXI edizione delle Serate Musicali a Villa Codelli a Mossa (GO).

La violinista Chanelle Bednarczyk e l’Orchestra Pro Musica Salzburg, diretta da Wilfried Tachezi, eseguiranno un programma dedicato ai grandi autori del periodo classico, con il “Divertimento in Re maggiore KV 136” di Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) in apertura, seguito dal brillante “Concerto in Do maggiore per violino e orchestra Hob VIIa: 1” di Joseph Haydn (1732-1809) e la suggestiva “Sinfonia in Re maggiore n.6 Hob I:6 Il Mattino”, ancora di Haydn, in chiusura di serata.

Wilfried Tachezi ha studiato violoncello con Richard Krotschak, si è perfezionato con Pablo Casals e si è esibito in tutto il mondo con prestigiose formazioni. Docente di violoncello al Mozarteum di Salisburgo, ha diretto numerose formazioni di livello internazionale. Già direttore artistico del Festival di Gmunden, ha al suo attivo numerose incisioni discografiche. È direttore artistico e musicale dell’Orchestra Pro Musica Salzburg sin dalla sua fondazione.

Considerata una delle più affermate violiniste della sua generazione, Chanelle Bednarczyk, ha studiato con Jozef Iwanowicz, Zachar Bron, Ivry Gitlis, Maxim Vengerov, Sergeij Kravchenko, Pavel Vernikov, Vadim Gluzman e Edward Zienkowski. Primo premio in importanti concorsi internazionali di violino, suona regolarmente come solista in prestigiose orchestre.

L’Orchestra Pro Musica Salzburg è stata fondata nel 1998. Tutti i suoi componenti hanno studiato al Mozarteum o ne sono docenti. Grazie agli straordinari successi ottenuti sin dall’inizio della sua attività, è stata invitata ad esibirsi presso alcune delle più importanti istituzioni musicali europee ad ha collaborato con illustri solisti. Il suo vasto repertorio spazia dalle opere del periodo classico alla musica contemporanea. Ha ottenuto importanti riconoscimenti internazionali per le sue numerose incisioni discografiche.

Il concerto, realizzato in collaborazione con Verein Freunde des Ensembles Pro Musica Salzburg, è a ingresso gratuito con offerta libera. È possibile prenotare i posti tramite www.facebook.com/Villa.Codelli o www.eventbrite.it. L’accesso sarà consentito come da vigenti normative anti Covid 19.

La XXXI edizione delle Serate Musicali a Villa Codelli – dedicata come sempre alla memoria del m° Alfredo Marcosig – è stata realizzata sotto la direzione artistica del m° Romolo Gessi dall’Azienda Codelli e dal Comune di Mossa con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Hanno collaborato: Associazione Musicale Aurora Ensemble, Mitteleuropa Institute, Conservatorio Tartini di Trieste, Comune di Tarvisio, Associazione Internazionale dell’Operetta FVG, Associazione Culturale Tavola Sferica, Associazione Culturale ArsNova FVG, Verein Freunde des Ensembles Pro Musica Salzburg, Associazione Culturale La Casa de Kamna, Orchestra Cantelli, Cooperativa Sociale Ritmea, Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia e Pecar Piano Center.

“Il pianoforte trascendentale” è la proposta del secondo concerto che si terrà sabato 21 e che vuole celebrare i 210 anni dalla nascita di Franz Liszt. Brani del grande musicista ungherese verranno eseguiti dal pianista Daniel Rivera.