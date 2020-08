Per il terzo appuntamento della XXX edizione delle Serate Musicali a Villa Codelli, a Mossa, previsto venerdì 28 agosto alle 21, è stata scelta “La grande musica da camera”, affidata al Duo Tassini – Marcossi, composto da Patrizia Tassini (arpa) e Giorgio Marcossi (flauto).



In programma “Due danze medievali per flauto e arpa” di Michael Amorosi (1947-2000), di cui si vuole ricordare il 20° dalla scomparsa, la “Sonata in sol minore” di Johann Sebastian Bach (1685-1750), “Sonata” di Nino Rota (1911-1979), “Sonata” di Gaetano Donizetti (1797-1848), la trascrizione per flauto e arpa dell’aria “Casta Diva” dalla “Norma” di Vincenzo Bellini (1801-1835) e la trascrizione per flauto e arpa di Peregrin Feigerl della “Fantasia su Il Barbiere di Siviglia” di Gioachino Rossini (1792-1868).



Patrizia Tassini e Giorgio Marcossi si esibiscono in duo da oltre quarant’anni.Giorgio Marcossi, diplomato in flauto al Conservatorio di Udine, si è perfezionato con Severino Gazzelloni, Roberto Fabbriciani, Miroslav Klement e Patrick Gallois. Per oltre quarant’anni ha suonato come solista e ha ricoperto il ruolo di primo flauto in diverse istituzioni sinfoniche, sostenendo concerti nelle più importanti città italiane e in prestigiose istituzioni musicali a Parigi, Vienna, Praga, Salisburgo, Mannheim, Siviglia, Riga, Tallin, Ankara. Per la RAI ha effettuato numerose registrazioni in prima esecuzione assoluta. Attualmente tiene corsi di perfezionamento dedicati al flato e alla musica da camera e ha tenuto numerose masterclass.Patrizia Tassini dopo essersi diplomata con lode al Conservatorio di Trieste, sotto la guida di Evelina Vio, si è perfezionata in Francia e negli USA, ottenendo il Master Degree all’Eastman University di Rochester (New York). Vincitrice di importanti concorsi nazionali e internazionali, collabora come solista con numerose orchestre quali I Solisti di Salisburgo, la Kammerorchester Mainz e l’Orchestra della Radio Televisione Serba. Recentemente ha tenuto concerti e masterclass in Europa e in Cina. Membro delle giurie di prestigiosi concorsi, dal 2002 fa parte del Board of Directors del World Harp Congress. Vasta la sua produzione per la RAI e Radio France. È docente di arpa al Conservatorio di Udine e direttrice dell’ Orchestra Ventaglio d’Arpe.La XXX edizione delle Serate Musicali a Villa Codelli, dedicata alla memoria del m° Alfredo Marcosig, è stata organizzata con la direzione artistica del m° Romolo Gesssi dall’Azienda Codelli e dal Comune di Mossa con il sostegno della Regine Autonoma Friuli Venezia Giulia. Hanno collaborato: Associazione Musicale Aurora Ensemble, Associazione Internazionale dell’ Operetta FVG, Circolo Culturale Jacques Maritain, Associazione Culturale Tavola Sferica, Verein Freunde des Ensembles Pro Musica Salzburg, Istituto Mitteleuropeo di Storia e Cultura, Associazione Culturale m° Rodolfo Lipizer-Onlus, Società Cooperativa Ritmea, Associazione Culturale La casa de Kamna, Orchestra Cantelli, Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia e Pecar Piano Center.L’ingresso è gratuito con offerta libera previa prenotazione tramite www.facebook.com/Villa.Codelli o http://www.eventbrite.it/o/serate-musicali-a-villa-codelli-30852462979, oppure all’ingresso, mediante rilascio dei dati per la tracciabilità sanitaria.Il quarto concerto, “Rossini! Rossini!”, in programma