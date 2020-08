Serate Musicali a Villa Codelli

“Rossini! Rossini!” è la proposta per la Serata Musicale a Villa Codelli di sabato 29 agosto, con inizio alle ore 21, di cui saranno protagonisti il baritono Giorgio Caoduro e la pianista Alessandra Sagelli. Del “Cigno di Pesaro” verranno eseguite le arie “Come un’ape ne’ giorni d’aprile” da La Cenerentola, “Une caresse à ma femme” e “Ouf! Les Petits Pois” da Péché de Vieillesse, “Sì, vi sarà vendetta” da Semiramide, “Una voce m’ha colpito” da L’inganno felice, “Resta immobile” da Guglielmo Tell e “Oh qual voce d’intorno rimbomba” da Torvaldo e Dorliska. Completano il programma “Il Barbiere di Siviglia, Fantasia per pianoforte su temi di Rossini da Fleurs italiennes op. 87 n.10” di Ferdinand Beyer (1803-1863) e, di Gioachino Rossini (1792-1868), l’ “Ouverture” dalla trascrizione pianistica del Barbiere di Siviglia.



Giorgio Caoduro ha studiato canto con Cecilia Fusco. Vincitore del prestigioso Concorso Internazionale Aslico, ha cantato i principali ruoli baritonali del repertorio lirico e brillante nei più prestigiosi teatri del mondo (La Scala, Opéra di Parigi, Covent Garden di Londra , Staatsoper e Deutsche Oper di Berlino, Opera di Roma, Sydney Opera House - dove il suo debutto come Rigoletto è stato accolto da entusiastici consensi di pubblico e critica -, Melbourne State Theatre). Ha collaborato coi direttori d’orchestra e i registi più affermati in campo internazionale. Ha ottenuto numerosi riconoscimenti, quale il Green Room Award per il miglior interprete al Mebourne State Theatre.Alessandra Sagelli ha studiato pianoforte con Giampaolo Stuani e clavicembalo con Paola Erdas al Conservatorio di Trieste, diplomandosi con lode in entrambi gli strumenti e ha conseguito un master in fortepiano al Conservatorio Reale dell’Aja sotto la guida di Bart Van Ort. Vincitrice di numerosi concorsi, ha lavorato in diverse accademie e masterclass, si è esibita in sedi importanti e collaborato con diverse orchestre. Diretta da Sigiswald Kujiken ha eseguito musiche di Mozart per fortepiano e orchestra, con strumenti originali. I suoi concerti sono stati trasmessi da Radio3 e 89 Radio West.L’ingresso è gratuito con offerta libera previa prenotazione tramite www.facebook.com/Villa.Codelli o http://www.eventbrite.it/o/serate-musicali-a-villa-codelli-30852462979, oppure all’ingresso, mediante rilascio dei dati per la tracciabilità sanitaria.La XXX edizione delle Serate Musicali a Villa Codelli è stata realizzata dall’Azienda Codelli e dal Comune di Mossa con il sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e in collaborazione con: Associazione Musicale Aurora Ensemble, Istituto Mitteleuropeo di Storia e Cultura, Centro Culturale Jacques Maritain, Associazione Internazionale dell’Operetta FVG, Associazione Culturale Tavola Sferica, Associazione Culturale m° Rodolfo Lipizer-Onlus, Verein Freunde des Ensembles Pro Musica Salzburg, Associazione Culturale La casa de Kamna, Orchestra Cantelli, Società Cooperativa Sociale Ritmea, Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia e Pecar Piano Center.La rassegna si chiuderà domenica 30 agosto con “Da Venezia ad Aquileia”. Di scena l’Orchestra da camera dal Friuli Venezia e l’oboista Francesco Quaranta che, sotto la bacchetta del m° Romolo Gessi, proporranno musiche di Vivaldi, Albinoni, Tartini, Marcello, Benda e la prima esecuzione assoluta di una composizione di Daniele Zanettovich.