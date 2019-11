Sessant’anni di carriera rock & roll

La classe non è acqua! La ‘classe 1943’, per la precisione: quella di Mick Jagger e Keith Richards, Roger Waters e Joni Mitchell, ma anche di George Benson, Roberto Vecchioni e Mal. L’anno in cui è nato (il 18 aprile) anche Beppe Lentini, il nostro rocker inossidabile che da decenni suona, ama, vive e indossa il rock & roll. Eterno Peter Pan con il chiodo e gli occhiali scuri, entusiasta come in quel lontano 1959 in cui iniziò a muovere i primi passi nel mondo della musica.

Sabato 23 al Teatro ‘Garzoni’ di Tricesimo festeggerà a modo suo, con un grande concerto che sarà anche l’occasione per ribadire il suo impegno sociale: il Beppe Lentini & the Great Balls of Fire live show non sarà soltanto rock and roll, rockabilly e musica surf, ma anche un sostegno per i progetti di beneficenza dei Lions Club di Udine per raccogliere fondi per il Progetto autismo Fvg. Un grande cuore, quello di Beppe, ma anche una grande passione mai venuta meno – nonostante gli acciacchi dell’età e uno stop, qualche anno fa, per un ‘passaggio ai box’ - , nata nella Udine fine ’50 grazie al sostegno del padre, ufficiale dell’esercito, che gli insegnò i primi accordi alla chitarra. Gli studi della sei corde, ma anche di batteria e canto sin dalla giovane età andarono di pari passo con l’amore per Little Richard, Elvis Presley, Gene Vincent, Carl Perkins e gli altri mostri sacri del rock’n’roll.

Con alcuni è riuscito a entrare anche in contatto, direttamente o indirettamente (i suoi album sono nel catalogo di un’etichetta tedesca che comprende alcuni ‘big’ assoluti del genere). Da anni Beppe Lentini e The Great Balls of Fire – la sua band ‘di famiglia’… allargata, che comprende i figli Stefano e Federico, oltre a Lorenzo Coscia e Andrea Burelli - portano nei club, nei teatri e in vari eventi il groove e l’atmosfera di un’epoca indimenticabile, con un repertorio di grandi classici, l’energia del suono originale e il mood dei Fabulous Fifties.

A Tricesimo, saranno in tanti a rendergli omaggio sul palco, e non solo rock & rollers! In ordine strettamente alfabetico: l’ideatore del Circolo acustico Louis Armato, il chitarrista Anthony Basso, il cantautore Rocco Burtone, il rapper Doro Gjat, la vocalist blues e jazz Barbara Errico, il polistrumentista Gianfranco Lugano, l’eclettico chitarrista ambient Tony Longheu, il cantante metal Franz Merkalli ed Ennio Zampa, figlio musicale di un altri decennio, gli Anni ’60, presentati da Marco Maria Tosolini. Amici, quasi coetanei, eredi e ammiratori di un artista che qualche anno fa, per festeggiare (in anticipo) i 60 anni, ha pubblicato anche un’autobiografia: La mia vita con il rock n’ roll. Dai favolosi anni ’50 ad oggi, uno spaccato di vita udinese lungo almeno cinque decenni.

Dal primo contatto con il r&r, ascoltando nella sala di ricreazione parrocchiale il primo pezzo in inglese concepito per i giovani, Rock around the clock di Bill Haley, Beppe ha vissuto in toto la rivoluzione rock: “Fino a quel momento, i giovani ascoltavano le stesse cose degli adulti. Un attimo dopo, ci siamo trasformati tutti: capelli con la banana, vestiti da teddy-boys, il juke-box e i 45 giri”. Da lì, una lunga carriera che parte dalla Bidon Jazz Band e passa per i Dukes per poi approdare ne I Gabbiani, il primo gruppo friulano a incidere un disco non legato alla tradizione. Nel 1975 la Lentini Rock’n’roll Band con la quale passa definitivamente alla chitarra elettrica e gira l’Italia per 25 anni. Dal 2000, coi Great Balls Of Fire, registra album e collabora con ospiti famosi come Kim Brown ed Enrico Ciacci – rimasti nel suo cuore - e Bobby Solo, con lo stesso entusiasmo del 16 enne di 60 anni fa!