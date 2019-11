Sesso e disabilità, al cinema 'The Special Need'

Partito con successo la settimana scorsa, continua, domani, giovedì 21 novembre alle 20 al Kinemax di Gorizia, il viaggio di “Cinemamente”, la rassegna, che quest'anno esplora il mondo del sesso e della società soprattutto tra le giovani generazioni all'insegna del confronto e dell'informazione.



Sul grande schermo del cinema cittadino verrà proiettato “The Special Need”, film documentario generoso e tenero che affronta in maniera frontale la delicata questione della sessualità nei soggetti disabili. Firmato alla regia dall'udinese Carlo Zoratti, al suo esordio in un lungometraggio, la pellicola, distribuita dalla Tucker, racconta la storia di Enea, trent'anni, un lavoro, affetto da autismo e una necessità speciale, quella di fare (finalmente) l'amore. A prenderlo sotto braccio, fermamente decisi ad aiutarlo, i suoi due amici, Carlo e Alex, che a bordo di un vecchio furgone Volkswagen, lo portano prima in un bordello in Austria e poi in Germania, a Trebel, dove esiste un centro in cui anche i disabili possono imparare a conoscere la sessualità.



Al termine della proiezione, per i consueto dibattito, dialogheranno con il pubblico in sala, oltre allo stesso regista, anche la produttrice Erica Barbiani, il protagonista del film, Enea Gabino, e la psicologa Miriam Klanjscek.



“Cinemamente”, realizzato con il contributo della Regione, è frutto della sinergia di molte realtà locali. Oltre alla Cooperativa Aesontius (Consorzio Il Mosaico), all'organizzazione del programma hanno partecipato l'associazione culturale Examina, il palazzo del cinema – Hisa filma, il Kinemax, il Centro di salute mentale di Gorizia, la Cooperativa La Collina, la sede goriziana della Croce rossa italiana e Radiofragola.



Il calendario proseguirà poi, giovedì 28 novembre, con la proiezione di “Dallas Buyers Club”, film vincitore nel 2014 di ben tre premi Oscar. Ospiti della serata saranno il regista goriziano Cristian Natoli, il dermatologo dottor Gianmichele Moise e la dermatologa e venerologa dottoressa Claudia Colli.



Tutti gli appuntamenti di Cinemamente sono a ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.