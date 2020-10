Sesta edizione per Fila a teatro

La sesta edizione di Fila a teatro si arricchisce quest’anno di un’altra importante collaborazione, quella del Teatro Comunale Pasolini di Casarsa, che inaugura il suo “primo accesso” alla rassegna teatrale organizzata da Molino Rosenkranz ospitando, domenica 25 ottobre alle 16.30, la prima regionale di Viavai di e con Eros Goni e con Valentina Franchino della compagnia Gambeinspalla Teatro (Emilia Romagna).

Comico, misticomico, malincomico, romantico, poetico, Viavai è uno spettacolo unico, sognante e sorprendente, capace di rapire il pubblico di tutte le età e di portarlo in viaggio nel vento tra aquiloni, aeroplani di carta, fumo, bolle di sapone e magia. La macchina scenica prende vita misurando la direzione e la velocità dell'aria, lasciando andare le emozioni attraverso il volo, quel volo che ognuno di noi vorrebbe fare, libero, leggero, dando forma alla materia effimera dell'aria. Personaggi senza tempo, un caffè, un improbabibile carro-treno trasformano le strade in una visione diversa da quella quotidiana. Una lunga ricerca estetica, una accurata selezione degli oggetti di scena, il tutto mixato con una grande esperienza nel teatro di strada sono gli ingredienti di un altro capolavoro di Eros Goni che Molino Rosenkrank ha voluto riproporre al pubblico di Fila a teatro dopo il successo ottenuto nelle passate edizioni con Il Sogno.



Anche domenica 8 novembre, questa volta al comunale di Zoppola, alle 16.30,offre al pubblico di ragazzi e famiglie un’altra prima regionale e un’altra bella opportunità di riflettere, divertendosi, attraverso la pantomima, la clownerie e il teatro di figura miscelati nello spettacolo. Ortone, l'elefante, si trova a covare e proteggere un uovo di allodola la cui madre, svogliata e disinteressata, preferisce andare in vacanza piuttosto che accudire la sua creatura. Ortone si impegna nella cova e pur di mantenere la promessa fatta, sopporta non solo le bufere dell'inverno, ma anche la derisione degli altri animali e mille altre disavventure. Alla fine, però, i suoi sforzi saranno premiati: non nascerà un pulcino di allodola, ma un elefante con le ali!Liberamente tratto da racconto del 1940 “L’uovo di Ortone” di Theodor Seuss Geisel, noto scrittore per l’infanzia e fumettista statunitense, lo spettacolo parla dell'importanza del “prendersi cura”, mettendo a fuoco il significato della paternità e i doveri dell'essere genitori: genitore non è chi genera, ma chi accudisce, chi cresce e ama.A portare in scena questo apprezzato lavoro per la regia di Marco Caldiron, sono gli attori di Carichi Sospesi e Teatro delle Correnti (Veneto) con Renzo Pagliaroto e Marco Tizianel. Voci off Marco Caldiron, Marta De Santis, Amir Gharaba. Costumi e scene Roberta Bianchini.Posti limitati, prenotazione raccomandata.Saranno attivate le modalità previste dalle norme anti-contagio.Il pubblico dovrà indossare la mascherina.Per prenotazioni (orario uffcio): Associazione Culturale Molino RosenkranzMail mr@molinorosenkranz.it - Whatsapp 377 0985538 - Tel 0434 574459Scegli il posto, evita la coda e acquista i biglietti online: scopri come su www.molinorosenkranz.it