Settimana della cultura friulana, tre cramârs in una Europa appestata

Fino al 16 maggio ritorna la Settimana della Cultura Friulana, come sempre organizzata dalla Società Filologica Friulana. La kermesse, giunta ormai all’ottava edizione, proporrà come sempre concerti, conferenze, spettacoli teatrali e presentazioni di volumi.



Nell’organizzazione della manifestazione si è naturalmente tenuto conto dell’emergenza sanitaria per cui la maggior parte delle iniziative sono state riconvertite in eventi in diretta streaming on line sul sito internet della manifestazione www.setemane.it.



Domenica 9 maggio alle 21, sempre dal sito internet della manifestazione sarà trasmesso in prima assoluta lo spettacolo teatrale “Guarnerius – in rêt” di e con l’intellettuale e scrittore Angelo Floramo assieme agli attori teatrali Fabiano Fantini, Claudio Moretti ed Elvio Scruzzi. Si tratta di una produzione in collaborazione tra Artisti Associati di Gorizia, Css Teatro stabile di innovazione del Fvg di Udine, La Contrada Teatro Stabile di Trieste, Teatro Miela-Bonawentura di Trieste.



Lo spettacolo propone al pubblico in prima assoluta per la Settimana della Cultura Friulana una vicenda ambientata nel 1466: l’Europa è devastata dalla peste, tre cramârs dopo aver attraversato l’Austria, giungono all’abbazia di San Gallo in Svizzera. Devono portare la notizia della morte di Guarnerio d’Artegna al monaco Adelmus Silvatico suo amico. I tre cramârs non conoscono la sua figura e il monaco, pazientemente, racconta loro la storia del grande umanista friulano.

Il trio del Teatro Incerto, con la cifra comica che lo caratterizza, incontra lo storico Angelo Floramo, che interpreta il monaco Adelmus e la sua formidabile capacità narrativa, dando vita a uno spettacolo sospeso tra storia e commedia.