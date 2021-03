Settimana di Pasqua con Paschalia

Con l’arrivo della Settimana Santa e della Pasqua, il programma in rete di Paschalia 2021 diventerà un appuntamento giornaliero con la musica corale. I cori dell’Usci Friuli Venezia Giulia hanno preparato per i prossimi giorni un ricco programma di proposte musicali molto diverse tra di loro. La partenza, mercoledì 31 marzo, sarà infatti all’insegna dell’iconica rock opera Jesus Christ Superstar, della quale l’associazione In Hoc Signo Tuta di Palmanova offrirà una sintesi di venti minuti con alcuni dei momenti musicali più celebri. Come tutti i video di Paschalia, l’inizio della programmazione è previsto alle ore 18.00 ma tutti i progetti online dopo la “première” rimangono a disposizione degli interessati per essere riascoltati in qualunque momento.



La serata di giovedì 1 aprile è affidata alla Società polifonica Santa Maria Maggiore di Trieste, che Denise Marcuzzi dirigerà in brani di Gjeilo, Bruckner e Lukáš. Il venerdì santo trascorrerà con il canto del Coro Giuseppe Peresson di Arta Terme, diretto da Arnaldo De Colle. Il programma di canti e letture per la Settimana Santa dal titolo O crux ave permetterà di viaggiare attraverso i secoli, dal canto gregoriano alla musica contemporanea. Sabato 3 aprile sarà la serata della Corale di Rauscedo diretta da Sante Fornasier che per l'occasione ha scelto un repertorio esclusivamente rinascimentale, con responsori di Ingegneri e De Victoria.



Nel giorno di Pasqua salirà sul palcoscenico virtuale dei canali social dell'Usci FVG il Coro di Pertegada, per il quale il direttore Claudio Garbuio ha scelto una selezione di brani pasquali tra Bach, Perosa e la celebre sequenza gregoriana Victimae paschali laudes. Si canterà, virtualmente, anche il giorno di Pasquetta con il programma di lunedì 5 aprile a cura della Corale Teresina Unfer di Timau, diretta da Dario Scrignaro. Il titolo Il tempo della speranza definisce un programma che intreccia la poesia di David Maria Turoldo con la musica di Bepi De Marzi.