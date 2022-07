Sexto ‘Nplugged, annullato il concerto di Agnes Obel

“E’ con grande dispiacere e incredulità – si legge in una nota dell’organizzazione di Sexto ‘Nplugged - che comunichiamo che, per problemi logistici non dipendenti da noi, lo spettacolo di Agnes Obel previsto per questa sera a Sesto al Reghena non avrà luogo”.

“Ci scusiamo con il nostro pubblico: condividiamo la vostra delusione. Si prega di contattare il rivenditore dei biglietti per il rimborso”, continua la nota.

“Ci troverete comunque dalle 18 in piazzetta Burovich a ingresso libero, area ristoro e dj set al femminile con Millacu (Camilla Isola) dalle 19 orario continuato”.

Rimangono confermati i live di Arab Strap e Black Midi previsti rispettivamente per il 30 e il 31 luglio.