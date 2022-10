Sabato 15 ottobre a Chions, Sexto ‘nplugged presenta Convergenze, un pomeriggio dinamico e costellato di musica, arte, natura e temi ambientali, incontri e guida alle stelle, con biciclette in uso gratuito. Uno splendido parco tutto da esplorare, con un borgo e una torre medievale annessi. Si può parlare di ambiente e sostenibilità in modo cosciente, in una dimensione e in un luogo che celebra la bellezza e la socialità.

Dalle 14 sarà accessibile l’area del borgo e, per chi volesse, noleggiare gratuitamente delle bici per scoprire la vasta area del Parco delle Fonti di Torrate. Fino alle 22 sarà anche possibile accedere alla Torre medievale Sbrojavacca, un sito raramente aperto al pubblico e che per l’occasione ospita la mostra espressionista “Tratti”, del giovane artista emergente friulano Paolo Battistutta e l’installazione “Ceneri” del collettivo Treeorganico, legata alle complesse tematiche ambientali degli anni recenti.

All’esterno di Torre Sbrojavacca, sempre dalle 14, in esposizione “Antimatter_Stone”, scultura di Sebastiano Pelli creata per il progetto Terzo Paradiso in Laguna di Venezia, realizzata con materiale di scarto e che tocca la tematica del riciclo. Dalle 15 alla 16 Lac - Large Audio Collider si esibiranno dal vivo con le loro sonorità ambient. Alle 16 il pubblico presente potrà partecipare a una performance guidata dall’artista sulla scultura Antimatter_Stone, come accaduto in occasione della Mostra del Cinema a Venezia e dalle 16.45 sarà la volta di Anzwart, con la sua musica sperimentale elettronica post rock.

Earth Upside Down, alle 18, è l’incontro sui cambiamenti climatici curato da Apa - Associazione Pordenonese Astronomia, nell’adiacente sala polifunzionale Lta. L’Apa con “Ad Astra” sarà anche presente dal tramonto per guidare il pubblico alla scoperta del cielo, a occhio nudo e con l’utilizzo di piccoli telescopi.

A chiudere la giornata di attività altri due set musicali: alle 19.30 NtrMission, progetto downtempo/ambient di Matteo Zavattin legato alle dinamiche del cosmo e dalle 21.00 Rtik, giovane musicista ambient/elettronico che recentemente ha composto parte della colonna sonora di “Tintoretto, l’artista che uccise la pittura”, e dove spicca anche il friulano Teho Teardo. Per tutta la giornata sarà presente un punto ristoro con food truck che utilizza alimenti da filiera controllata.