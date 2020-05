Sexto 'Nplugged dà forfait, annullata l'edizione 2020

Sexto 'Nplugged annuncia il forfait per l'edizione 2020 a causa dell'emergenza Coronavirus.

"Vi ringrazio per il sostegno e la fiducia che ci avete sempre dimostrato – si legge nella nota diffusa dagli organizzatori dell'evento - e apprezziamo inoltre la pazienza avuta fino ad ora, condividendo con noi il clima di incertezza globale generato da un evento al di fuori di ogni umano controllo. Nella giornata di oggi, in seguito al Dpcm che regolamenta gli spettacoli dal vivo e dopo aver ricevuto indicazione dagli artisti che avrebbero dovuto esibirsi quest'anno, siamo costretti ad informarvi che l'edizione 2020 di Sexto 'Nplugged non potrà svolgersi seguendo la programmazione stabilita. Riguardo ad eventuali recuperi, cancellazioni o cambiamenti, vi chiediamo di avere ancora un po' di pazienza. Nelle prossime settimane saranno rese note le informazioni utili relative ai biglietti acquistati per i singoli concerti.

Sono passati 15 anni dalla prima di Sexto 'Nplugged e siamo onorati di essere cresciuti insieme a voi, passo dopo passo. Potete immaginare quanto siano essenziali per la nostra esistenza le emozioni che scaturiscono da ogni singolo concerto, perché è quello che provate tutte le volte anche voi.

Noi continuiamo a lavorare per tenere vive quelle emozioni e cercheremo di condividerle insieme a voi al più presto e con ogni mezzo possibile - conclude la nota -. Non smettiamo di sognare. Non smettiamo di realizzare sogni".

Nei mesi scorsi, il festival aveva già annunciato la presenza di diversi artisti internazionali per l'edizione 2020.