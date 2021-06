Sexto 'nplugged, prevendite al via per l'edizione 2021

Partono venerdì 11 giugno, su Ticketone e Ticketmaster, le prevendite dei biglietti per i concerti per l'edizione 2021 di Sexto 'nplugged, in programma dal 5 all'8 agosto.

La line-up prevede artisti internazionali di grande interesse musicale. Si comincia il 5 agosto con un'esclusiva nazionale, Balthazar, in piazza Castello. Il 6 agosto sarà la volta di The House Of Love in esclusiva nazionale e per la prima volta dal vivo in Italia.

Biglietti in vendita, sempre da venerdì 11, per The Notwist, attesi a sul palco di piazza Castello il 7 agosto e per Àsgeir, in programma domenica 8 in esclusiva per il Nord del Paese.

L'edizione 2021 prevede anche la possibilità di acquistare i biglietti in abbonamento per tutte le serate di Sexto ‘Nplugged 2021 al prezzo di 60 euro sul circuito Ticketmaster e Ticketone.

Sexto ‘Nplugged è sostenuto dalla Regione Friuli Venezia Giulia e dalla Fondazione Friuli ed i concerti sono inseriti nella promozione “Dormi da noi - Biglietto Free" realizzata dal Consorzio Pordenone Turismo che permette di ricevere il biglietto omaggio a chi soggiorna in una struttura convenzionata della provincia di Pordenone (per informazioni info@pordenoneturismo.it – tel. 0434 549427)".



Visto il protrarsi della situazione epidemiologica da Covid-19 e delle relative restrizioni per quanto riguarda gli spettacoli dal vivo, il tour italiano dei2021 e conseguentemente la data prevista a Sexto ‘Nplugged il 23 giugno, è stato annullato. Il rimborso dei biglietti acquistati presso i punti vendita o il gestore online www.ticketone.it e www.ticketmaster.it potrà essere richiesto entro e non oltre il 23 giugno 2021. Le condizioni di rimborso si rifanno ai termini di acquisto del circuito attraverso il quale è stato acquistato il biglietto.