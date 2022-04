Sexto Animovie celebra lo Studio Ghibli

Torna dopo la pausa forzata di due stagioni, la IV edizione di Sexto Animovie, la rassegna dedicata al grande cinema di animazione giapponese in programmazione al Teatro Burovich di Sesto al Reghena.



Tre gli appuntamenti della rassegna, curata dall’Associazione Pro Sesto in collaborazione con l’Associazione Culturale Sexto, nelle giornate di sabato 2, 9 e 23 aprile, alle ore 20.45. Ingresso libero e con accesso regolato dalle normative anti-Covid vigenti.



La rassegna si apre sabato 2 aprile con Kiki - Consegne a domicilio, per la regia del grande Hayao Miyazaki che ne ha curato anche la sceneggiatura, mentre la produzione è del celebre Studio Ghibli. Kiki è una strega di tredici anni che seguendo la tradizione, lascia la casa della famiglia, assieme al proprio gatto Jiji, per trovare una città dove stabilirsi e iniziare la sua vita. Il film è uno specchio sul passaggio all’età adulta ma indaga anche i rapporti tra cultura moderna e tradizionale.



sarà la volta di, film di debutto alla regia di Goro Miyazaki, il figlio più talentuoso di Hayao. Prodotto anch’esso dallo Studio Ghibli, il film è liberamente tratto dal manga Shuna no Tabi di Hayao Miyazaki e dai primi quattro romanzi del Ciclo di Earthsea di Ursula K. Le Guin.In un futuro immaginario i draghi governano sul mondo degli uomini, un mondo dove l’equilibrio della terra è spezzato da carestie e follie collettive. Una storia che racconta di una rivalsa della luce sulle tenebre e di tempi antichi e moderni contemporaneamente.Il ciclo di proiezioni si chiudecon, prodotto dallo Studio Ghibli e con la regia di Hiromasa Yonebayashi. Arrietty, alta poco più di dieci centimetri vive sotto al pavimento di una casa di campagna di Tokyo con la famiglia. Sono dei “rubacchiotti” che prendono dagli umani il necessario per vivere. L’incontro tra Arrietty e Shō, un bambino umano, apre le porte a un’amicizia tra mondi diversi, dove la coesistenza e il rispetto dell’altro insegnano.