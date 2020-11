ShorTS International Film Festival 2021, aperte le iscrizioni per la 22° edizione

Aperte le iscrizioni alla 22° edizione di ShorTS International Film Festival, storica manifestazione cinematografica triestina organizzata dall’Associazione Maremetraggio e in programma dal 2 al 10 luglio 2021 nel capoluogo giuliano.



Dopo la sfida di un’edizione andata totalmente online questa estate, con risultati in termini di visibilità e di pubblico eccellenti e che non si possono assolutamente ignorare, ShorTS IFF decide quindi di ripensare totalmente il proprio assetto pur confermando ovviamente le storiche sezioni competitive dedicate ai cortometraggi e cioè Maremetraggio, Shorter Kids’n’Teens eShorTS Virtual Reality. Per l’edizione 2021, il festival conferma anche Last Chance, sezione a cui si possono iscrivere i corti che non hanno vinto nessun premio, della duratamassima di 10 minuti (titoli inclusi) prodotti dopo gennaio 2020 e di qualsiasi genere. Un massimo di dieci corti selezionati entrerà di diritto nella Sezione Maremetraggio.



Storica sezione competitiva di ShorTS, per Maremetraggiopossono concorrere i cortometraggi che abbiano ottenuto un premio a uno o più Festival a livello internazionale nel corso dell’anno 2020. Confermato anche per il 2021 il premio al miglior corto consistente in 5000,00 euro (cinquemila euro), mentre la novità sarà l’introduzione di un premio in danaro (3000,00 euro) anche al miglior corto italiano.Nella sezioneShorter Kids’n’Teens possono partecipare cortometraggi di ogni genere dedicati ai giovanissimi. Anche quest’anno, la sezione sarà divisa in due fasce di età, con due distinti comitati di selezione e due giurie formati dai ragazzi stessi: la sezioneKids, dedicata ai corti per bambini dai 6 ai 10 anni, e la sezioneTeens con opere per ragazzi dagli 11 ai 15 anni.Torna, infine, anche ShorTS Virtual Reality, sezione internazionale interamente dedicata ai corti girati in realtà virtuale. Riconfermato anche il premio da 2000,00 euro (duemila euro) per il miglior cortometraggio.Per iscrivere la propria opera è necessario utilizzare una delle seguenti piattaforme: Festhome oppure Filmfreeway.Le iscrizioni potranno essere effettuate entro e non oltre il 28 febbraio 2021.