ShorTS International Film Festival, film in anteprima e maratona horror

Seconda giornata di eventi e proiezioni quella di venerdì 2 luglio a ShorTS International Film Festival, la manifestazione cinematografica in programma dal vivo a Trieste e online su MYmovies fino a sabato 10 luglio.



Appuntamento venerdì 2 luglio alle ore 20.00 al Cinema Ariston di Trieste con la proiezione in anteprima italiana a ingresso gratuito di “Mighty flash” (Destello bravío) di Ainhoa Rodríguez, il primo film in concorso nella selezione 2021 di Nuove impronte, storica sezione competitiva del Festival dedicata ai migliori lungometraggi del cinema emergente, curata dalla giornalista e critica Beatrice Fiorentino, quest'anno affiancata dal critico Massimo Causo, che ogni anno accende i riflettori su registi esordienti o non ancora noti al grande pubblico. Presentato in concorso al 50° Festival internazionale del cinema di Rotterdam, il film “Mighty flash” (Destello bravío) segna l’esordio della regista spagnola Ainhoa Rodríguez e verrà presentato a Trieste alla presenza della regista. L’opera è ambientata in Estremadura, comunità autonoma nella parte sud-occidentale della Spagna, dove alcune donne sognano di liberarsi dal giogo patriarcale. Sospese nel tempo in un piccolo e abbandonato paese di campagna, giorno dopo giorno alimentano il desiderio di liberarsi dalla monotonia delle loro vite non straordinarie. Riusciranno a riscoprire questo luogo dove un tempo pensavano di poter essere felici?



La serata di venerdì 2 luglio prosegue alle ore 21.00 al Giardino Pubblico Muzio de Tommasini con le proiezioni sotto le stelle di, sezione competitiva del festival dedicata ai migliori corti del panorama internazionale. In programma anche l’evento streaming After Midnight, un imperdibile appuntamento online per una notte all’insegna del terrore: a partire, partner tecnico di ShorTS 2021, verranno. La selezione, a cura del compositore e programmatore, comprende sette opere, di cui quattro in anteprima italiana, provenienti da Francia, Spagna, Germania, Stati Uniti e Italia. Una selezione da brivido tra fenomeni paranormali, esorcismi e demoni mostruosi.





