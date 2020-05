ShorTS International Film Festival, torna la sezione dedicata a bambini e ragazzi

Piccolo, grande cinema per piccoli, grandi giurati: si chiama Shorter Kids’n Teens ed è la sezione dedicata ai giovanissimi di ShorTS International Film Festival, la manifestazione cinematografica che quest’anno da Trieste arriva sul web dal 4 al 12 luglio 2020 grazie al supporto tecnico di MYmovies.



Vero e proprio “festival nel festival”, Shorter Kids’n’Teens si compone di due distinte giurie composte da ragazzi e bambini, con lo scopo di far conoscere la settima arte anche ad un pubblico giovane attraverso una sezione pensata apposta per loro all’interno della storica manifestazione del capoluogo giuliano. Anche in questo momento storico così delicato, ShorTS International Film Festival desidera che le future generazioni possano continuare a crescere coltivando le proprie passioni e curiosità con questo evento a loro dedicato, proponendo una versione online della storica sezione dedicata ai giovanissimi, alla quale quest’anno potranno prendere parte bambini e ragazzi da tutta Italia.



Anche quest’anno la sezione sarà divisa in due fasce di età, con due distinte giurie: la sezione Kids, dedicata ai corti per bambini dai 6 ai 10 anni, e la sezione Teens con opere per ragazzi dagli 11 ai 15 anni. Saranno quindi i ragazzi stessi a comporre le giurie che decreteranno i vincitori della sezione. La selezione 2020 è composta da opere provenienti da tutto il mondo, che spaziano dall’animazione a cortometraggi di attualità, offrendo storie attraverso cui i ragazzi potranno ridere ed emozionarsi, innamorarsi e riflettere.I ragazzi quest’anno potranno partecipare a Shorter Kids'n Teens da casa, senza dover rinunciare a sentirsi parte di un gruppo e prendendo parte attivamente al progetto. Utilizzando il mezzo di spedizione più sostenibile, i giovani iscritti alla sezione riceveranno da un rider il kit di partecipazione: un cartone personalizzato per la pizza, che nel nome richiama lo storico contenitore utilizzato per conservare le pellicole dei film, con all’interno la t-shirt del Festival, la scheda per votare il loro cortometraggio preferito, una cartolina da colorare e un gadget offerto da Estenergy e Gruppo Hera, anche quest’anno main partner del Festival.L'appuntamento con la selezionealle ore 18.00, dove i giovani partecipanti potranno assistere gratuitamente alla proiezione di corti per ragazzi dagli 11 ai 15 anni ed eleggere il migliore.alle ore 18.00 sarà la volta di Shorter Kids: un pomeriggio di cortometraggi per bambini dai 6 ai 10 anni, durante il quale i piccoli giurati sceglieranno il corto vincitore. Per partecipare alla manifestazione, è possibile iscriversi alla giuria attraverso il sito ufficiale del Festival