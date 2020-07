ShorTS presenta 'Los Fantasmas'

Secondo giorno di ShorTS International Film Festival, la manifestazione cinematografica triestina quest’anno in programma online fino al 12 luglio 2020. Sarà una giornata ricca di proiezioni quella di domenica 5 luglio, tra film in anteprima italiana e una nuova sezione competitiva dedicata ai cortometraggi.



Alle 19.30 di domenica 5 luglio verranno proiettati in streaming su MYmovies le opere di Science&Society, nuova sezione competitiva dedicata a corti provenienti da tutto il mondo che si contendono un premio di 3000,00 € realizzata in collaborazione con ESOF2020 Trieste (EuroScience Open Forum), la più importante manifestazione europea focalizzata sul dibattito tra scienza, tecnologia, società e politica, in programma a Trieste dal 2 al 6 settembre 2020.



Le opere della sezione sono incentrate sui temi di scienza e società: in particolare, i corti in concorso sottolineano la capacità dell’uomo di riuscire ad andare oltre l’essere “solo” un uomo, di trascendere la propria dimensione e superare i propri limiti. Robot, viaggi nel tempo, tecnologia e ovviamente Terra, Spazio e pianeti lontani riempiono le immagini dello schermo, provando a trascinare anche lo spettatore da un’altra parte.



Alle 21.00 sempre su MYmovies sarà la volta di “Los Fantasmas” di Sebastián Lojo, film in anteprima italiana in conconcorso nella sezione Nuove Impronte, dedicata ai lungometraggi del miglior cinema emergente. Nella pericolosa Città del Guatemala, il bello e carismatico Koki si guadagna da vivere conquistando la fiducia della gente prima di derubarla. Di giorno, è una guida turistica ma di notte seduce gli uomini e li porta all'albergo di Carlos, dove vengono derubati. Quando verrà rimpiazzato da un altro giovane di bell’aspetto, comincerà una parabola discendente che lo porterà a riflettere sulla sua vita.Appuntamento alle 20.30 presso il Teatro Miela di Trieste con la presentazione di "Science for Suburbs". Realizzato con il sostegno di Siae e Mibac nell’ambito dell’iniziativa “Per chi crea”, il progetto "Science for Suburbs" ha visto 45 studenti dell’Istituto Tecnico Deledda Fabiani divenire autori e registi attraverso un percorso laboratoriale di video partecipato, che verrà proiettato domenica 5 luglio alle ore 20.30 al Teatro Miela. Il progetto affronta alcuni dei temi chiave di EuroScience Open Forum 2020 attraverso gli occhi di chi vive nella periferia cittadina. Il progetto è stato sviluppato attraverso tre momenti laboratoriali, sotto la guida di Erika Rossi e Francesco Scarel.