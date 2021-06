Si accendono le luci dei riflettori sul Premio Mattador. Sabato 26 giugno, alle ore 11.30, alla Casa della Musica (Auditorium, in via dei Capitelli 3) e in diretta streaming sui canali social del Premio Mattador, la Giuria del 12° Premio Mattador riunita a Trieste, si presenta e annuncia i vincitori delle Borse di Formazione, che saranno premiati il prossimo 17 luglio al Teatro La Fenice di Venezia insieme ai vincitori di tutte e quattro le sezioni.



Accanto alla direzione artistica Mattador saranno presenti: il regista e sceneggiatore Enzo Monteleone, presidente d’occasione di questa edizione, Elisabetta Trautteur (produttore delegato, head of development), Gianluca Novel (Friuli Venezia Giulia Film Commission), Davide Lisino (sceneggiatore e scrittore) e la sceneggiatrice Valentina Strada (già vincitrice Premio Mattador). La giuria così composita comunicherà i nomi dei premiati durante l’incontro di sabato, moderato dal giornalista Nicolò Giraldi. La decisione maturerà dalla seduta dei giurati il giorno precedente, venerdì 25 giugno, a porte chiuse.



Mattador pronto al Ciak

Nell’occasione sarà annunciato l’artista che firmerà il Premio d’Artista del 12° Premio Internazionale per la Sceneggiatura Mattador.Continuano le buone notizie dal mondo Mattador: rinviato dallo scorso settembre a causa delle esigenze dell’emergenza sanitaria, riprendono le lavorazioni per il vincitore della sezione Corto86 dell’edizione 2020 del Premio, il cortometraggio “Fare il morto” di Camilla Maino si girerà il 23 giugno.Mattador è dedicato a Matteo Caenazzo, giovane triestino, studente di decorazione pittorica al Liceo artistico Nordio della sua città e di cinema al corso di Tecniche artistiche e dello spettacolo alla Facoltà di Lettere e filosofia dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, scomparso prematuramente il 28 giugno 2009. Nel suo nome e nelle sue passioni il Concorso di scrittura per il cinema si rivolge a giovani sceneggiatori, registi, illustratori e concept designer dai 16 ai 30 anni.Il Premio MATTADOR esiste e resiste grazie al contributo di MiC Direzione Generale Cinema, Regione Friuli Venezia Giulia, TurismoFVG, Comune di Trieste, Regione del Veneto, Fondazione Kathleen Foreman Casali, Fondazione Filantropica Ananian, Fondazione Osiride Brovedani, a donazioni private e quote associative.