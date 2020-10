Si alza il sipario sul Festival della Canzone Friulana

Si alza il sipario sul del Festival della canzone friulana che, per l'edizione 2020 proporrà il meglio del meglio del repertorio degli ultimi anni. Sabato 24 ottobre alle 20.45 il palco del Teatro Nuovo Giovanni da Udine accoglierà la storica manifestazione organizzata ancora una volta da Noi Cultura, gestione associata della cultura e del turismo che riunisce i Comuni di Manzano, San Giovanni, Corno di Rosazzo, Pradamano, Buttrio, Premariacco e Pavia di Udine.



Rimandato dalla primavera scorsa a causa del lock down dovuto alla pandemia, torna la manifestazione giunta alla sua quinta edizione dal “rilancio” avvenuto 10 anni fa, ma iniziata già nel lontano 1959, anno della sua nascita. Già all'epoca, infatti, era considerata la kermesse musicale più importante della regione, tanto da ospitare, oltre ai cantanti locali, artisti di fama nazionale come Enzo Tortora, Enrico Montesano, Lino Toffolo, Gino Bramieri, Ric e Gian, Wilma De Angelis, Cochi e Renato e molti altri ancora.



A contendersi i premi del Festival della Canzone Friulana 2020, che sarà presentato dalla giornalista Martina Riva, saranno in tutto 16 brani, selezionati tra i primi tre classificati nelle passate quattro edizioni a cui si aggiungono un premio della critica e altri tre scelti dalla giuria tecnica formata da giornalisti e operatori delle principali radio della regione e formata da Nicola Angeli (Radio Rai Fvg), Claudia Brugnetta (Radio Rai Fvg), Cristian Comelli (Radio Studio Nord), Nicola Cossar (Radio Spazio), Roberto Gennaro (Radio Sorriso).I cantanti in gara presenteranno i “best of”, le migliori canzoni proposte nelle edizioni del 2010, 2012, 2015 e 2017. Le musiche saranno eseguite, anche queste dal vivo, dalla prestigiosa Orchestra Fvg, diretta dal Maestro Valter Sivilotti e formata da circa 40 professori d'orchestra, Rudy Fantin al pianoforte, una sezione ritmica e cinque vocalist. I cantanti, inoltre, hanno seguito un articolato percorso di incontri e laboratori tenuto da Franca Drioli, direttrice artistica e vocal&stage coach della manifestazione.Sul palco si alterneranno Sara Simondi (Denant di te), Fausto Zarabara (Al vignarà seren), Megan Stefanutti (I vues di Diu), Laura Furci (Pinsîr), Eliana Cargnelutti (Timp par dismenteâ), Serena Finatti (Dal uman mateâ), Jessica Interdonato (Tal cîl des acuilis), Claudia Grimaz (Dal balcon a ven binore), Giordana Gismano (Lûs), Ulisse Tonon (Penseir animâl), Nicole Lizzi (Viaç – Still life), Consuelo Avoledo (Mi plasarès savê), Michela Franceschina (Il cûr), Megan Stefanutti (Grispis – a S.d.J.), Milena Galasso (Il cîl di Alessandrie) e Jody Bortoluzzi (Sunsûr).I primi tre vincitori e il premio della critica saranno decretati grazie alle votazioni ottenute sia dalla giuria tecnica e da quelli dei 7 assessori alla Cultura delle altrettante amministrazioni che fanno parte di Noi Cultura.Il festival, lo ricordiamo, è realizzato con il contributo della Regione Friuli Venezia Giulia e la Fondazione Friuli, la partecipazione del Comune di Udine, dell' ARLeF Agjenzie Regjonâl pe Lenghe Furlane e da BancaTer. Alla preparazione artistica ha lavorato Franca Drioli per la direzione artistica di ArteVoce, mentre quella tecnica e il coordinamento sono a cura di Renato e Carlo Pontoni della Pregi Srl. La segreteria della manifestazione è stata curata da Cristina Qualizza dell'ufficio cultura e turismo del Comune di Manzano, amministrazione capofila di Noi Cultura.L'ingresso alla serata del 24 è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili e con prenotazione obbligatoria telefonando ENTRO IL 23 OTTOBRE dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 all'ufficio Iat di Manzano allo 0432 1799010.