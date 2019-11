Silvestro Montanaro presenta 'E quel giorno uccisero la felicità'

Gli Occhi dell'Africa, rassegna di cinema e cultura africana proposta da Caritas Diocesana di Concordia – Pordneone, Cinemazero, L'Altrametà e Centro Culturale Casa A. Zanussi Pordenone, ritorna a Cinemazero martedì 19 novembre alle 20.45.



Ospite della serata il regista Silvestro Montanaro che presenterà al pubblico in sala E quel giorno uccisero la felicità, straordinario documentario che racconta la storia di Thomas Sankara, presidente del Burkina Faso.



Figura di notevole carisma, cercò di risolvere il problema delle emigrazioni migliorando le condizioni del suo popolo, ribadendo l'importanza delle radici e della creazione di un modello di sviluppo contro lo sfruttamento imperialista, improntando le sue azioni politiche a ideali di umanità e uguaglianza.



Venne ucciso proprio perché le sue idee e la sua lotta divennero presto un modello virtuoso da imitare. Ancora oggi è considerato da tutti un eroe in moltissimi paesi africani.



Durante la serata, prima della proiezione, continuerà A CASA LORO, la webserie di Medici con l'Africa con Niccolò Fabi. Sul grande schermo Con Abraham nel campo profughi, un cortometraggio per riflettere sul concetto di casa, sopratutto in un contesto dove le abitazioni sono delle tende all'interno di un campo profughi.



Inoltre, Umberto Marini, presidente di Time For Africa, presenterà l'esperienza della Biblioteca dell'Africa di Udine.