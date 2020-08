Simone Cristicchi e Mario Venuti per il gran finale del No Borders

Dopo il successo dei concerti ai Laghi di Fusine e a Sella Neva, sull’Altopiano del Montasio e sul Monte Canin (Rifugio Gilberti), il No Borders Music Festival ritorna a Tarvisio in piazza Unità, una delle sedi tradizionali del festival, che ospiterà Simone Cristicchi e Mario Venuti, due voci storiche della musica italiana per gli ultimi due appuntamenti di questa indimenticabile 25° edizione. I biglietti per gli ultimi due concerti (prezzo simbolico di 5 euro più diritti di prevendita) sono ancora in vendita online su Ticketone.it. Tutte le info sono consultabili sul sito www.nobordersmusicfestival.com



Cantautore, attore, scrittore e conduttore radiofonico, Simone Cristicchi si esibirà alle ore 21:15 di domani, martedì 11 agosto, accompagnato da Riccardo Corso alla chitarra, Giuseppe Tortora al violoncello e Riccardo Ciaramellari alle tastiere, alternando musica e monologhi nel suo inconfondibile stile. Guiderà il pubblico nel suo vastissimo repertorio, riproponendo i suoi grandi successi in chiave acustica: da “Vorrei cantare come Biagio” a “Ti regalerò una rosa” (canzone vincitrice del Festival di Sanremo 2007), passando per “Meno male (che c’è Carla Bruni)” fino alla recente “Abbi cura di me”, pluripremiata al Festival di Sanremo 2019.



, sempre alle ore 21:15, sul palco allestito in Piazza Unità a Tarvisio si terrà l’, uno degli autori più importanti della musica italiana degli ultimi 30 anni: un'occasione per andare oltre il concerto e per conoscere da vicino il cantautore siciliano, per il quale “il pop è un termine nobile, che unisce Domenico Modugno e Luigi Tenco, Elvis Costello e i Talking Heads, i Beatles e Lucio Battisti”."Siamo molto contenti di riportare il No Borders Music Festival in Piazza Unità – ha dichiarato il sindaco di Tarvisio,– e questo è stato possibile grazie alla proficua collaborazione tra il Comune e il Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano. Abbiamo sempre creduto moltissimo nel festival e nella sua capacità di raccontare e far conoscere il nostro comprensorio.