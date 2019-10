Simone Mestroni presenta 'After Prayers' ad Artegna

Giovedi 31 ottobre, ad Artegna, alle 20.30, al teatro monsignor Lavaroni verrà proiettato il documentario di Simone Mestroni, "After Prayers", sul separatismo in Kashmir, luogo di grande bellezza e di profondi conflitti.



L'antropologo friulano (di madre arteniese) è vissuto 4 anni in Kashmir e, con la competenza derivata da una lunga esperienza sul campo, ci restituisce la grande complessità degli eventi e della situazione geopolitica del Kashmir, in guerra da lunghi anni, attraverso i racconti e il vissuto della popolazione locale e in particolare di Oyoub, guerrigliero cieco e voce narrante a conoscenza diretta dei retroscena del tragico conflitto.



L'attività praticata più assiduamente da Simone durante gli anni in Kashmir, che in qualche modo ha fatto parte dell’osservazione partecipante tipica dell’approccio etnografico, è stata l’intaglio del legno, un’arte appresa in una fatiscente bottega. Proprio durante i tragitti da casa al lavoro ha intessuto i rapporti di amicizia più importanti e ascoltato i vividi racconti di guerriglia, di martiri, esplosioni e sparatorie in un contesto di filo spinato e militari sullo sfondo. Simone ritornerà tra poco in India.



Il documentario ha vinto numerosi premi e proprio in questi giorni Simone ha ricevuto un riconoscimento a New York. Simone ha scritto anche un volume sull'argomento: "Linee di controllo", testo adottato in alcune università.