SimulArte porta Alessandro Del Gobbo a Fagagna

Il filo rosso che lega l'intero progetto è la promozione tra i giovani di quello universalmente considerato come il linguaggio universale per eccellenza. Parliamo de “La musica per tutti”, l'iniziativa organizzata da SimulArte che, grazie al sostegno della Regione, sta portando avanti, insieme alla Fondazione Luigi Bon, proprio per diffondere la cultura musicale tra le giovani generazioni.

E sarà proprio un giovanissimo pianista, Alessandro Del Gobbo, il prossimo protagonista del concerto che si terrà sabato 26 novembre alle 20.30 nella Sala Vittoria di Fagagna (piazza Marconi 28) grazie alla collaborazione con il Centro culturale Amici della musica del comune friulano.

Dopo le lezioni gratuite di educazione musicale e di strumento, tenutesi nei mesi scorsi nelle scuole di musica di Colugna, Fagagna, Codroipo e Mortegliano e che hanno coinvolto oltre 100 ragazzi tra gli 8 e i 12 anni, ora arriva il momento per ascoltare, per immergersi nelle sonorità e tra le note eseguite da altri giovani professionisti già affermati a livello locale e nazionale.

Esattamente come Del Gobbo, impegnato a Fagagna in un affascinante programma che spazierà dalle note di Bach a quelle di Listz, passando per Rameau. Veneziano di nascita, classe 1982, Alessandro Del Gobbo è un giovane pianista apprezzato per la sua versatilità, per la sua apertura a esplorare repertori insoliti e per le sue dinamiche collaborazioni cameristiche. Formatosi al Conservatorio Tomadini di Udine, dove ha concluso il percorso di studi con il massimo dei voti, la lode e la Menzione Speciale sotto la guida dei Maestri Franca Bertoli e Luca Rasca, Del Gobbo si è esibito sia in recital solistici che nel format della conferenza-concerto in prestigiosi teatri italiani ed europei.

Il concerto, realizzato come ricordato in collaborazione con il Centro Culturale Amici della Musica, il Comune di Fagagna e la Comunità Collinare del Friuli, è a ingresso libero e gratuito (per informazioni: segreteria@amicimusica.it, telefono 3319030616).