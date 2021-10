Sinfonie sul Vajont, 58 anni dopo

I n occasione del 58° anniversario della tragedia del 9 ottobre 1963, l’associazione Audimus sostenuta dal Comune di Longarone, dalla Fondazione Vajont e dal Comune di Pasian di Prato, e con il patrocinio della Camera dei deputati, ha ideato il progetto Musica per il Vajont.



La parte centrale è formata da due concerti sinfonici: sabato 9 nella Chiesa di San Giacomo a Pasian di Prato e domenica 10 ottobre nella Chiesa di S. M. Immacolata a Longarone (ingresso libero con green pass, prenotazione obbligatoria per la prima data su www.pasian.it/ prenotazioni). Ai concerti parteciperanno due solisti d’eccezione: Friedrich Edelmann già primo fagotto dei Münchner Philharmoniker, e Rebecca Rust, violoncellista allieva di Rostropovich, che saranno accompagnati dall’Orchestra Audimus diretta da Francesco Gioia.



Oltre che nei due concerti, si farà memoria dei tragici eventi del Vajont anche in altri significativi momenti: il 10 ottobre alle 11.30 i due solisti si esibiranno in memoria delle oltre 2000 vittime suonando dal ciglio della diga. Venerdì 8 alle 16, assieme a Francesco Gioia, terranno una conferenza al Conservatorio ‘Tomadini’. Tutti i momenti musicali del progetto verranno trasmessi in diretta streaming sul profilo Facebook di Francesco Gioia.