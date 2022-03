Slitta 'La Cjase. Lagrimis di Aiar e Soreli'

A causa della positività al Covid di uno degli interpreti, slitta a fine aprile la replica de 'La Cjase. Lagrimis di Aiar e Soreli', prevista in cartellone sabato 2 aprile all’Auditorium Polifunzionale di Talmassons. La nuova data della prima storica produzione del Teatri Stabil Furlan, tratta dal testo teatrale del poeta e drammaturgo carnico Siro Angeli, verrà comunicata nei prossimi giorni. La stagione di Talmassons, inaugurata da Giobbe Covatta con il suo Scoop, oltre alla pièce dello Stabil Furlan, ha in cartellone anche Amore [fino a prova contraria], spettacolo musicale di e con Piero Sidoti che andrà in scena, unico appuntamento nel Circuito ERT, sabato 14 maggio.