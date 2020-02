Slitta ad aprile ‘Noches de Buenos Aires’ con Tango Rouge Company

Lo spettacolo Noches de Buenos Aires, in programma al Nuovo Teatro Comunale di Gradisca d’Isonzo, slitta a sabato 18 aprile, alle 21, causa emergenza Coronavirus e l'ordinanza ministeriale.



Prima di immergersi nei lustrini del palcoscenico ha attraversato la polvere delle strade. Noches de Buenos Aires è un tango che irrompe nei giochi dei bambini, prima di stravolgere le dinamiche di seduzione degli adulti. Un tango che, pur popolando l'Olimpo delle arti, non abbandona mai l'universo del divertimento. A fare da sfondo alle esibizioni degli otto ballerini una teatralità delicata, naturale e finalizzata alla costruzione di una narrazione appena accennata: un racconto di crescita del tango, nel tango e per il tango. Yanina Valeria Quiñones e Neri Luciano Piliù ballano insieme dal 2006. Si formano all’Accademia de Estilos de Tango Argentino (ACETA) con rinomati milongueros e maestri, tra cui: Carlos Perez e Rosa, Pupi Castello, Gloria ed Eduardo Arquimbau, Gerardo Portalea, Toto Faraldo, Milena Plebs. Partecipano ai Campionati di Tango a Buenos Aires, ottengono il primo posto sia nel Tango Salón sia nel Tango Escenario: Campioni Pre-Mondiali Tango Salón - Escenario nel 2006 / 2007, Campioni nel Tango Escenario del Festival Baradero nel 2007. Nel 2008 sono secondi al Campionato Mondiale di Tango Salón. La musica dal vivo è affidata all’esperienza dell’Orchestra Tango Spleen, regolarmente invitata ad esibirsi nei festival internazionali di tango, tra cui il Torino Tango Festival, Montpellier Tango Festival (Francia), Tango Rio Festival (Russia), Monte-Carlo Tango Festival (Monaco), Bielefeld Tango Festival (Germania), Innsbruck Tango Festival (Austria), Blackpool Tango Festival (Gran Bretagna), Tango Especial (Paesi Bassi)…



Gli abbonati potranno presentarsi con la tessera il giorno della data sostitutiva senza alcun problema. Gli spettatori che abbiano acquistato un biglietto e fossero impossibilitati a partecipare all’evento nella data sostitutiva avranno diritto al rimborso.Prevendite martedì dalle 17 alle 19 e sabato dalle 10.30 alle 12.30.