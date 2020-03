Slitta anche il Mittelfest

Il Cda di Mittelfest riunito il 12 marzo ha votato all’unanimità la dilazione del Festival alla settimana compresa fra sabato 5 e domenica 13 settembre. Il presidente del consiglio di amministrazione Roberto Corciulo: “Una scelta purtroppo obbligata adottata in via straordinaria. Nella situazione estremamente tesa e drammatica che stiamo vivendo a causa dell’emergenza Coronavirus non sarebbe stato possibile lavorare in maniera proficua e serena, con la dovuta tranquillità, né, per ovvi motivi, predisporre il cartellone nei tempi consueti e in modo adeguato".

"Abbiamo valutato una serie di opzioni e alla fine quella rivelatasi migliore è stato lo spostamento di Mittelfest ai primi di settembre. Non è stato un provvedimento preso a cuor leggero, ma di alternative non ce n’erano: questa evoluzione temporanea scontenterà probabilmente qualcuno, ma è risultata la soluzione più opportuna. Anche il Sindaco Stefano Balloch, vicepresidente del Cda, si è espresso favorevolmente".