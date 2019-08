Sold out ad Aquileia per la Gustav Mahler Jugend Orchester

La musica e l'entusiasmo dell'Orchestra giovanile fondata da Claudio Abbado per rinfrescare la serata di Ferragosto: sold out nella serata di ieri, con oltre 800 presenze nella suggestiva Basilica di Aquileia e lunghi applausi per il debutto del Summer Tour 2019 della Gustav Mahler JugendOrchester: un concerto frutto, per il terzo anno consecutivo, del progetto di residenza promosso dal Teatro Verdi di Pordenone, sostenuto dalla Regione Friuli Venezia Giulia – Promoturismo. Proprio attraverso questa residenza viene costruita la produzione che adesso prenderà il largo per le capitali europee della grande musica - da Salisburgo ad Amsterdam, Dresda, Essen, Francoforte, Lisbona – e che tornerà al Verdi nelle serate del 3 e 4 settembre, per la direzione di una "bacchetta" leggendaria, il Maestro 92enne Herbert Blomstedt. Ma ieri è stata la serata del direttore austriaco Tobias Wögerer, che ha guidato l'Orchestra per una settimana di prove e nei due concerti d'esordio, ad Aquileia e questa sera nella location Snaidero di Majano, dalle 20.30. Successore del Maestro Lorenzo Viotti, Tobias Wögerer ha diretto un programma di grande coinvolgimento, accompagnando i musicisti 18 – 26enni della GMJO nella rilettura di due immortali capolavori, riproposti con l’energia, il vigore, il talento e l’entusiasmo di giovani talenti orchestrali. Come per l'Adagio e Fuga KV 546 di Mozart, noto per la sua straordinaria intensità espressiva. La sensibilità e il carisma di Tobias Wögerer hanno scandito anche uno Shubert visionario e profetico, con la pagina sinfonica che più di ogni altra ha ispirato le epoche successive: la "Grande", l'ultimo lavoro portato a termine nel genere sinfonico dal grande compositore tedesco, la pagina sinfonica che più di ogni altra ha ispirato le epoche successive.



Questa sera dunque si replica alla Snaidero di Majano, simbolo di qualità del made in Italy: un luogo simbolico, che diventa palcoscenico per la musica di eccellenza per un messaggio forte e originale, di valore artistico e insieme civile. Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili, info https://www.comunalegiuseppeverdi.it/la-stagione/fuori-abbonamento/gustav-mahler-jugendorchester-16-08-azienda-snaidero-majano