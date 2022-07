Sold out ai Laghi di Fusine per Brunori Sas

Brunori Sas oggi ha conquistato tutti al No Borders Music Festival 2022 con un concerto sold out: oltre 3 mila persone sono salite a piedi e in bicicletta ai Laghi di Fusine. Il cantautore calabrese ha rinnovato l’amicizia che lo lega al Festival: “Grazie! Grazie al No Borders Music Festival! Che bel festival! Dovete esserne orgogliosi!”.

Con la sua musica e la sua poetica, Brunori Sas – uno dei più apprezzati e amati cantautori della scena musicale italiana contemporanea – oggi pomeriggio ha regalato al pubblico due ore di musica che ha cantato a squarciagola tutte le sue canzoni: da “Il mondo si divide” a “La Verità”, passando per “Lamezia Milano”, “Bello appare il mondo”, “Canzone contro la paura”, “Al di là dell’amore” e tantissime altre.

E' stato un live sospeso tra passato e presente della sua storia musicale, dove poesia, leggerezza ed ironia hanno fatto filo conduttore; la natura del Tarvisiano ha fatto il resto e il risultato è stato a dir poco suggestivo.

Il No Borders prosegue ai Laghi di Fusine giovedì 4 agosto alle 14 con il concerto di James Blunt, star internazionale della 27esima edizione. L’area concerti sarà raggiungibile dalle zone parcheggio adibite e segnalate a Fusine in Valromana solamente in bicicletta e a piedi (da 35 a 60 minuti). Gli ultimi biglietti per il concerto sono ancora acquistabili online su Ticketone.it e nei punti vendita autorizzati Ticketone.

Il No Borders Music Festival è organizzato dal Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano, Sella Nevea e Passo Pramollo. Tutte le info sul sito www.nobordersmusicfestival.com