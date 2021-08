Sold out per Alice canta Battiato al Castello di Udine

Riflettori puntati sul Castello di Udine domani, martedì 31 agosto, per uno dei concerti più attesi dell’estate in Friuli Venezia Giulia, quello che vedrà protagonista la meravigliosa Alice, che canterà il repertorio del compianto Maestro Franco Battiato con l’accompagnamento della FVG Orchestra diretta dal M° Carlo Guaitoli.



Il concerto, organizzato da Zenit srl e Associazione Progetto Musica, in collaborazione con Comune di Udine, Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismoFVG, è inserito nel calendario della 23° edizione del festival internazionale di musica e territori Nei Suoni dei Luoghi, con il sostegno di Fondazione Friuli e Credifriuli. I biglietti per lo spettacolo sono esauriti in prevendita e non saranno pertanto acquistabili domani alla biglietteria. Porte aperte dalle 20.00 e inizio concerto in programma alle 21.30. Per l’accesso (possibile solo da Piazza Libertà) sarà necessario esibire il green pass o l’esito negativo di tampone. Tutte le info su www.azalea.it.



Alice, nome d’arte di Carla Bissi, è una delle cantautrici italiane più note ed amate dal grande pubblico. La canzone “Per Elisa”, scritta insieme a Franco Battiato e al violinista compositore Giusto Pio, con cui vinse il Festival di Sanremo nel 1981, si impose nella hit parade nazionale e internazionale. Il sodalizio artistico con il compianto Battiato ha caratterizzato una parte importante del percorso musicale e professionale di Alice, e lo fa tutt’ora, nello spettacolo “Alice canta Battiato”. In questo viaggio Alice riesce ad omaggiare l’artista siciliano con autenticità ed eleganza, sia perché sua amica e collaboratrice dagli esordi, ma soprattutto per quell’affinità artistica che da sempre li lega e che la rendono un’interprete unica della musica di Franco Battiato.Ad accompagnare Alice ci sarà la FVG Orchestra, compagine sinfonica nata per volere della Regione Friuli Venezia Giulia, al fine di raccogliere l’eredità musicale di diverse realtà di una zona di confine ricca di tradizioni musicali. Seppur di recente formazione, l’orchestra ha tenuto concerti a Budapest nella bellissima sala che è stata sede del Parlamento ungherese, presso il Teatro Rossetti di Trieste, il Teatro Nuovo Giovanni da Udine, il Teatro Verdi di Pordenone, il Teatro Verdi di Gorizia e in tutta la Regione Fvg.