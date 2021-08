Sold out Valerio Lundini a Villa Manin

Villa Manin Estate 2021, il contenitore ideato e organizzato dall’Ente Regionale per il Patrimonio Culturale del Friuli Venezia Giulia nel Parco di Villa Manin a Codroipo che è stato uno dei primi a ripartire già a fine giugno diventando sin da subito uno dei punti di riferimento musicali in Friuli Venezia Giulia ospitando concerti e spettacolo per bambini, ora si appresta a diventare un punto di riferimento nazionale ospitando il debutto del tour di Valerio Lundini in programma alle 21 di sabato 7 agosto (apertura porte ore 20, biglietti esauriti in prevendita).

“Il mansplaining spiegato a mia figlia” è il titolo dissacrante del nuovo atteso spettacolo di Valerio Lundini, una delle voci più originali della comicità italiana, che con il programma “Una pezza di Lundini” (in onda da settembre 2020 nella seconda serata di Rai2) ha rinnovato il linguaggio della comicità televisiva, diventando “il personaggio dell’anno” e un autentico punto di riferimento soprattutto tra i più giovani. Nel nuovo surreale show dello stralunato comico e presentatore vivranno sketch improbabili, canzoni, giochi satirici di parole ed effetti speciali multimediali, il tutto presentato nel suo inconfondibile stile. Sarà anche un’occasione per incontrare dal vivo il pubblico che ha iniziato ad amarlo e a seguirlo in tv e sui social.

Valerio Lundini nasce a Roma nel 1986. Si diploma alla Scuola Romana dei Fumetti e inizia a scrivere abitualmente sulla rivista Linus. Oltre all’attività di musicista con i Vazzanikki, fa l’autore alla radio e alla TV collaborando, tra gli altri, con Nino Frassica, Lillo & Greg. Nel 2019 partecipa in qualità di autore e comico al programma “Battute?” in onda in seconda serata su Rai 2. Nel 2020 partecipa come co-conduttore al programma L'Altro Festival, nuova versione del DopoFestival di Sanremo, in streaming su RaiPlay e sempre nel 2020 arriva il suo primo ruolo da conduttore principale nel programma “Una pezza di Lundini”, in onda in seconda serata su Rai 2 dal 7 settembre 2020. Si tratta di un Late night comedy che fa finta di sostituire cose assurde (che non esistono), un programma con interviste nonsense ad ospiti famosi, servizi surreali e sketch in studio che butta giù tutti i luoghi comuni, il buonismo e i cliché a cui siamo abituati, come nessuno aveva fatto prima di lui. Il 2 marzo è uscito il suo primo libro dal titolo “Era meglio il libro” – una raccolta di racconti e schegge surreali e irresistibili pubblicato da Rizzoli – entrato direttamente al 1° posto nella classifica Bestseller di IBS Libri Narrativa Italiana.

Villa Manin Estate 2021 prosegue la prossima settimana con l’atteso concerto all’alba che vedrà protagonisti i Tre Allegri Ragazzi Morti alle ore 5:30 del mattino di mercoledì 11 agosto, lo spettacolo per bambini “Il Laborincolo con Torsolo” alle ore 17:00 di venerdì 13 agosto e infine l’evento speciale “Music in the Sky – Special su Alan Parsons Project” alle ore 19:00 di sabato 28 agosto. Tutte le informazioni sono consultabili sul sito ufficiale www.villamanin.it.