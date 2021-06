Solstizio d’Estate, a Grado il violinista Stefan Milenkovich

Sarà il grande violinista Stefan Milenkovich - “Artista Serbo del Secolo” - il protagonista del Concerto per il Solstizio d’ Estate, la manifestazione che darà il via alla 39° edizione di “Musica a 4 Stelle” di Grado, che riempirà di musica l’isola da giugno a settembre. Il concerto si svolgerà alle sei del mattino presso il suggestivo scenario dell’Isola di Barbana, che il pubblico potrà raggiungere via mare con due grandi battelli della società “Motoscafisti Gradesi” che solitamente gestiscono il servizio. Ad accompagnare il celebre musicista vi sarà la “Concordia chamber orchestra” di Venezia, ed il programma prescelto saranno le “Quattro Stagioni” di Antonio Vivaldi.



Il “Concerto per il Solstizio d’Estate” è ormai un format che viene svolto all’alba del 21 giugno in tutto il mondo, tuttavia l’appuntamento gradese ricopre un fascino particolare in quanto inserito nella straordinaria laguna di Grado, che - con il connubio musicale vivaldiano - si annuncia irrinunciabile. Il violinista serbo è noto a livello globale, dapprima quando bambino stupì il mondo con incredibili capacità musicali tanto da essere stato invitato dai presidenti Regan e Gorbaciov quale ambasciatore di pace nella difficile soluzione balcanica degli anni ’90, per poi confermare un impareggiabile talento con affermazioni nei principali teatri del pianeta. Persona di grande umanità è stato recentemente richiamato dal governo della Serbia per dirigere il teatro di Bagna Luca, rinunciando pertanto anche ai vantaggi americani che chiunque favorirebbe.



Dal punto di vista logistico la capienza dei battelli per il trasferimento da Grado è di 220 persone, che verranno confermate in ordine cronologico di prenotazione scrivendo a tortoragiorgio@hotmail.com; la partenza è prevista alle ore 5.00 presso l’imbarcadero per Barbana, mentre per il ritorno si prevede un trasferimento da Barbana ad ogni ora a partire dalle 9.00. Una grande occasione per i numerosi turisti che già affollano Grado, fortemente voluta altresì dall’ Assessorato alla Cultura affidato a Sara Polo, e con la direzione artistica di Giorgio Tortora. Milenkovich suonerà con un violino Giovanni Battista Guadagnini del 1783.