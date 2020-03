Soltanto una pausa... per il teatro di Monfalcone

In ottemperanza a quanto disposto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di ieri (4 marzo) sulle "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19", con particolare riferimento all'art. 1, comma 1 b) "sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro [...] fino al 3 aprile 2020", il Teatro comunale di Monfalcone sospende ogni attività fino a venerdì 3 aprile compreso.



"Stiamo lavorando per ridefinire le date di tutti gli spettacoli e i concerti, in cartellone fino al 3 aprile, che al momento sono sospesi.

Contiamo di darvi quanto prima informazioni dettagliate sulla riprogrammazione dell'attività, sulle nuove prevendite e, per chi lo volesse, su tempi e modalità di rimborso dei biglietti".



Per ulteriori informazioni potete contattare la Biglietteria del Teatro (da lunedì a sabato, dalle 17 alle 19, allo 0481 494 664) o l'Ufficio Comunicazione (0481 494 369).