Sono sparite le discoteche, ma non la voglia di far festa come un tempo

Oggi sono in maggior parte chiuse, o si sono trasformate in sala bingo o altro, ma c’è stato un momento in cui la regione era piena di discoteche. Nel loro momento d’oro –tra fine anni ’70 e per quasi tutti gli ’80 - ce n’erano a decine. Nate già nei ’60 come dancing, poi trainate dal successo de La febbre del sabato sera, avevano giorni e orari per tutte le età, a partire dalla Grotta di Artegna, nata nel ’66 e dal ‘76 meta di tutti i friulani, almeno una volta nella vita.



Anche a Udine, oggi città di grandi aperitivi e poco altro per il divertimento, ce n’erano tante: la Tavernetta, il Piper, il Contarena, la Rotonda... In provincia non c’era paese senza discoteca: il Love Story (poi Xenon, Flamingo, Domani e City Hall) a Buttrio, Moschione a Cargnacco, il Lago a Cavazzo, le Rondini a Cervignano, l’Arenella a Fiumicello, la Conca d’oro a Gonars, lo Shanni a Manzano, la Lucciola (poi Tropicana) a Mereto, il Nordest a Moimacco, il Milleluci e Maxim a Pasian di Prato, La Botte e il Mabeba a Pradamano, il Ciconi a S. Daniele, il Picchio Rosso a Sutrio, il Trovatore a Scodovacca, il Morena a Tricesimo e Colle Verzan a Tarcento… Senza dimenticare Hippodrome, I cacciatori, il Castello di Medea, Villa Suspisio e Tiffany nell’isontino, Tio Pepe, Country Club, Planetarium, Oasi…nel Pordenonese e almeno una dozzina, se non più, nella sola Lignano, alcune ancora attive.



Gli orfani della ‘disco’ hanno trovato comunque da ben 26 anni un ‘luogo del cuore’: il ‘Ceghedaccio’, la prima e più importante festa-revival, nata nel 1993 a La Botte di Pradamano, fenomeno transgenerazionale dagli orari ‘vintage’ e rigorosissimi (20-1.30 e non un minuto di più!), da subito sdoppiato in un’edizione primaverile e una autunnale. Il patròn Renato Pontoni, in questi anni, ha (ri)portato in pista – sotto la mirrorball sistemata all’Ente Fiera - quarantenni, cinquantenni e oltre, figli e nipoti compresi, e ha pure inventato la Ceghedaccio Symphony Orchestra, portando lustrini e mirrorball anche a teatro.