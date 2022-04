Soqquadro Italiano a Monfalcone in una performance fusion

Per la rassegna “ControCanto”, nel segno della contaminazione fra diversi linguaggi, arriva al Comunale la performance d’arte fusion dell’ensemble Soqquadro Italiano, giovedì 14 aprile alle 20.45: Stabat Mater – Vivaldi Project. Lo spettacolo coniuga musica e parole, barocco e contemporaneo, danza e teatro. Ad allestire un’originalissima versione dello Stabat Mater di Vivaldi sono Claudio Borgianni, che firma drammaturgia e direzione musicale, e Vincenzo Capezzuto, che si alterna nei panni di danzatore e cantante, con la complicità di Mauro Bigonzetti, fra i principali coreografi del panorama internazionale.



Stabat Mater è uno spettacolo in cui musica, canto e danza si fondono per delineare una sorta di opera totale. Claudio Borgianni riscrive un Vivaldi totalmente nuovo e inedito dando la possibilità a Vincenzo Capezzuto di passare con estrema naturalezza dal canto, alla danza, a brevi stralci recitati, facendo sì che lo spettatore perda l’orizzonte dei confini tra i vari generi delle arti performative. Contributo importante è dato da Mauro Bigonzetti, tra i principali coreografi del panorama internazionale della danza (già direttore del corpo di ballo del Teatro alla Scala di Milano), che s’inserisce con armonia in questo lavoro, riuscendo a dar vita ad una danza fortemente contaminata e teatrale, facendo disegnare a Bigonzetti movimenti nitidi e intensi che inseguono la scorrevolezza della musica vivaldiana. Questa performance d’arte fusion, sorretta da un’impaginazione a tre colori dominanti (blu, rosso, oro), è accompagnata da uno straordinario e variegato ensemble di musicisti: Luciano Orologi (sax soprano, clarinetto, basso, diamonica), Simone Vallerotonda (arciliuto), Leonardo Ramadori (percussioni, toy piano), Marco Forti (contrabbasso), Fabio Fiandrini (elettronica) che esprimono, attraverso i loro strumenti, la dedizione di Soqquadro Italiano per le note barocche e le forme contemporanee.



Stabat Mater dolorosa… ma chi è quella donna che si accascia ai piedi della Croce, che piange la morte del proprio figlio esprimendo il dolore più grande e più profondo che un essere umano possa provare e guarda al cielo con consapevole accettazione? Forse quella donna siamo proprio noi, che viviamo lo spaesamento della nostra quotidianità. Viviamo un’epoca di cambiamento continuo, sempre alla ricerca di nuovi equilibri, di nuove certezze, in una realtà dove tutto si ridisegna, si mescola e si riscrive, alla ricerca di una coscienza, di un’immagine di “noi stessi” da poter proiettare nel futuro. Portare sul palcoscenico l’umanità di questo tentativo è il nuovo progetto di Soqquadro Italiano.I biglietti sono in vendita presso la Biglietteria del Teatro, l’ERT di Udine, i punti vendita Vivaticket e su www.vivaticket.it; la Biglietteria accetta prenotazioni telefoniche (tel. 0481 494 664, da lunedì a sabato, ore 17.00-19.00).Sono aperte le prevendite per tutti gli appuntamenti in cartellone nei mesi di aprile e maggio.