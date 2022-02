Sospeso lo spettacolo 'La classe'

È stato purtroppo necessario sospendere lo spettacolo “La Classe” di Vincenzo Manna, per la regia di Giovanni Marini, che era in programma al politeama Rossetti martedì 1 e mercoledì 2 marzo per il cartellone “Scena Contemporanea” del Teatro stabile del Friuli Venezia Giulia.



Quanto prima annunceremo le nuove date, in cui lo spettacolo sarà recuperato: rimarranno validi gli abbonamenti ed i biglietti già emessi.



Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere alla Biglietteria del politeama Rossetti, al centralino del teatro 040.3593111 e connettersi al sito www.ilrossetti.it.