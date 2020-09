Sotto il cielo di Rino Gaetano

A più di 30 anni dalla prematura scomparsa del geniale cantautore, tornano in scena alcuni dei brani più significativi del suo repertorio - Aida, Gianna, Ahi Maria, Ma il cielo è sempre più blu - in uno spettacolo memorial dal vivo, che ripercorre le tappe più importanti della breve ma intensa carriera di un personaggio entrato nel mito.

La Rino Gaetano Band, realtà gestita accuratamente dalla sorella Anna Gaetano, presenta venerdì 4 settembre in piazza Grande a Palmanova, i più grandi successi di un artista da sempre fuori dagli schemi e oggi più attuale, amato e seguito che mai.

Quelli della Rino Gaetano Band sono concerti dinamici e coinvolgenti, che mirano a omaggiare la figura del cantautore esportandone i successi in tutta Italia, tramandando le sue emozioni senza trascurare quell’aspetto irrinunciabile che è il divertimento, lasciandosi trasportare nel profondo della musica di Rino e nei suoi testi.