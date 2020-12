Sotto l'albero... un abbonamento al Fareastream

Dato che la situazione ci obbliga a sfruttare i nostri dispositivi digitali più di quanto non abbiamo mai fatto prima, tanto vale trasformare l’obbligo in una risorsa. Tanto vale, cioè, trasformare l’ansiogeno tormentone natalizio “Oddio, che regali compro quest’anno?!” in una risposta serena, veloce e concreta: regala Fareastream!

Lanciata ufficialmente lo scorso ottobre, con il supporto tecnico di MYmovies, la piattaforma cinematografica del Far East Film Festival conta già su un catalogo di 50 titoli. E altri 15 saranno disponibili da lunedì 21 dicembre (non vogliamo spoilerare troppo, ma… pioveranno capolavori: da Poetry di Lee Chang-dong al documentario Ryuichi Sakamoto: Coda, passando per 13 assassini del signor Miike Takashi e Departures di Takita Yojiro, Oscar 2009).

Regalare Fareastream, dunque, significa regalare 65 gioielli made in Asia a prezzi davvero contenutissimi (e senza doversi alzare dal divano): solo 5,90 euro se deciderete di regalare l’abbonamento mensile e solo 59,90 euro se invece deciderete di regalare l’abbonamento annuale. Super conveniente anche la terza modalità: 3 mesi a soli 15 euro. Tutto questo, appunto, cliccando, semplicemente sul link.

Tra evergreen del FEFF e capolavori da riscoprire, tra grandi classici e primissime visioni, gli abbonati di Fareastream possono muoversi dentro il menu della library in base al genere e alla provenienza geografica dei film o possono scegliere di percorrere uno degli itinerari monografici già messi a punto: per esempio, quello dedicato al sommo maestro Ozu (assieme a Tarda primavera, ecco Tardo autunno, Il gusto del sakè e il fondamentale Viaggio a Tokyo, a tutt’oggi il… blockbuster di Fareastream!).

La piattaforma, ricordiamo, è attiva solo sul territorio italiano mentre tutti i film sono disponibili nella versione doppiata (quando presente) e in originale con sottotitoli.